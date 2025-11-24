One Piece: Zorros Netflix-Schauspieler hat sich nur wegen der Rolle die Ohren piercen lassen

Auch Mackenyu eroberte als Zorro schnell die Herzen der One Piece-Fans. (© Netflix)

Als Netflix die Umsetzung einer Live-Action-Serie von One Piece ankündigte, war die anfängliche Skepsis ziemlich groß. Nachdem die erste Folge am 31. August 2023 veröffentlicht wurde, schlug diese Gemütslage schnell in eine Welle der Fan-Begeisterung um, wodurch die acht Folgen viel Lob einheimsten.

Ein großer Grund dafür war die Besetzung der wichtigsten Hauptfiguren: Neben Iñaki Godoy als Monkey D. Ruffy oder Emily Rudd als Nami hat es auch der Schauspieler Mackenyu Arata den One Piece-Fans besonders angetan: In seiner Rolle als Lorenor Zorro machte der in Los Angeles geborene Schauspieler eine mehr als nur gute Figur.

One Piece auf Netflix: Hier ist der erste Trailer zu Season 2!

Alles für die Authentizität

Der inzwischen 29 Jahre alte Schauspieler setzte sich in diesem Kontext zum Release der ersten One Piece-Staffel in einem YouTube-Video mit den "Thirsty Tweets" seiner Fans auseinander - also X-Beiträgen, die besonders ... sagen wir, viele blumige Komplimente an seine Leistung enthalten.

Einer dieser Kommentare sprach auch die Ohrringe an, die Zorro in der Live-Action-Serie trägt. Im Gegensatz dazu scheint Mackenyu vor der Übernahme dieser Rolle aber keine Piercings gehabt zu haben, sodass die Hingabe für die Rolle des Schwertkämpfers gelobt wird. Mackenyu selbst bestätigt auch, dass die Piercings extra für die One Piece-Serie angefertigt wurden.

Mackenyus Leidenschaft dürfte sich in der bereits angekündigten zweiten Staffel für die Action-Fans unter euch auszahlen: Zum Start der für den 10. März 2026 geplanten Fortsetzung der Live-Action-Serie versprach der Zorro-Schauspieler, dass wesentlich mehr und vor allem bessere Kampfszenen für den Schwertkämpfer bevorstehen sollen.

Alle wichtigen Infos zu Season 2 findet ihr hier:

An kleinen Details wie diesen merkt man, dass nicht nur wir als Zuschauer*innen viel mit One Piece verbinden, auch die Darsteller*innen haben sich schon öfter als leidenschaftliche Fans geoutet.

Mackenyu selbst erklärte etwa gegenüber Augustman, wie er mit One Piece aufwuchs und seit seiner Kindheit Fan der Serie ist - was sich natürlich auch in seiner Interpretation der Rolle niederschlägt: "Ich bin ein riesiger Fan von One Piece. Ich liebe die Serie und ich liebe Zorro. Ich wollte nichts an seinem Charakter verändern."

