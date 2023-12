One Piece Netflix - Staffel 2 liefert mehr Action und Schwertkämpfe: Zorro-Schauspieler schärft bereits die Klingen

Zorro wird in Staffel 2 noch spannendere Kämpfe haben.

Das Produktionsteam hinter der Netflix-Serie zu One Piece verkündete wenige Wochen nach dem Start, dass Staffel 2 irgendwann im Zeitraum von August 2024 bis Februar 2025 die Segel setzen wird. Mit dabei sind wieder die Schauspieler, die die Strohhutbande in der Live-Action-Serie verkörpern.

Der Schauspieler von Zorro, Mackenyu Arata, war auf der Comic Con Arabia 2023 zu Gast. Dort verriet er ein kleines Detail zur kommenden Staffel, das vor allem Fans von Zorro gefallen dürfte.

One Piece: Staffel 2 wird noch actionlastiger

Was hat er verraten? Ihm zufolge sollen wir noch mehr von Staffel 2 erwarten. Darunter fallen „bessere“ Action-Szenen in den Kämpfen, an denen Zorro beteiligt ist. Seine Aussage hat ein User auf X (ehemals Twitter) aufgenommen:

In Staffel 1 gab es schon einige Kämpfe mit Mackenyu zu sehen. So musste er als Zorro gegen Dracule Mihawk oder gegen den ehemaligen Mister 7 kämpfen. Sollte die Aussage des Schauspielers stimmen, erwarten und in Staffel 2 noch grandiosere Kämpfer als diese beiden.

Achtung, Spoiler! In den folgenden zwei Absätzen verraten wir mögliche Spoiler zu Staffel 2 der Netflix-Serie.

Welche Szenen könnten damit gemeint sein? Sollte Netflix sich weiter an die Geschichte des Mangas halten, wird Zorro vor allem auf Whiskey Peak durchdrehen. Er schnetzelt sich dort durch über 100 Kopfgeldjäger, die ihm an den Kragen wollen.

Außerdem könnte ein weiterer spannender Kampf aus Alabasta in Staffel 2 enthalten sein. Zorro muss dort nämlich gegen Mr. 1 kämpfen und lernt dabei, wie er Metall schneiden kann.

Die Strohhüte wird es in Staffel 2 noch an ganz andere Orte ziehen. Darunter fallen Logue Town und Drum Island. Produzent Matt Owens hat bereits verraten, dass Logue Town nicht in Staffel 1 vorkam, weil es nicht zu gehetzt wirken wollte und deshalb nach Staffel 2 verfrachtet wurde.

Drum Island wird ebenfalls vorhanden sein, weil wir dort das neue Mitglied von Ruffys Crew kennenlernen werden. Tony Chopper soll ähnlich wie Arlong und seine Bande teilweise animiert, aber von einem Menschen geschauspielert werden.

Fans fürchten sich trotzdem davor, wie das kleine Rentier aussehen wird. Die Auflösung erfolgt vermutlich erst mit Teaser-Trailern zu Staffel 2. Bis dahin müssen wir uns also noch gedulden.

Welche Kämpfe dürfen eurer Meinung nach nicht in Staffel 2 fehlen?