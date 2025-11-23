Künstlerin hat einen kaputten PlayStation-Controller benutzt, um eines der schönsten The Last of Us-Artworks zu erschaffen, das wir seit Langem gesehen haben

Manche Spiele bleiben nicht nur auf dem Bildschirm, sondern inspirieren auch in der realen Welt zu kreativen Projekten. So wie bei einer Reddit-Userin, die ein außergewöhnliches The-Last-of-Us-Kunstwerk präsentiert: Ein zerlegter PS4-Controller wird zum eindrucksvollen Wandbild im Endzeit-Stil.
Aus Schrott wird Kunst
Die Künstlerin Sarah’s Designs, auf Reddit unter dem Namen Safe-Hope-172, teilt regelmäßig Umbauten rund um PlayStation-Konsolen und Controller. Ihr neuestes Werk: ein Wandbild zu The Last of Us, das vollständig aus den Einzelteilen eines defekten PS4-Controllers besteht.
Dafür hat sie den Controller komplett zerlegt und das Innenleben so arrangiert, als wären es technische Zeichnungen aus einer vergangenen Welt. Die Beschriftungen und Details erinnern sogar an den Stil aus Ellies Tagebuch.
Verziert wird das Ganze mit Illustrationen, Pilzmotiven und Ranken, die stark an den Cordyceps-Look der Reihe erinnern. Das Ergebnis ist ein rustikales, handwerklich sehr stimmiges Dekostück – perfekt für ein Last-of-Us-Setup.
Ein Blick auf ihr Profil zeigt: Es ist Teil eines großen Ganzen
Wer sich durch Sarah’s Designs' Profil scrollt, erkennt schnell: Das Wandbild ist nur ein kleiner Teil eines größeren Projekts.
Die Künstlerin hat bereits mehrere Konsolen umgebaut – darunter PlayStation 4 und PlayStation 5 – jeweils im Endzeit-Look, der optisch hervorragend zur Reihe passt. Auch Controller verschiedener Generationen hat sie thematisch angepasst.
Ihr persönliches Langzeitprojekt ist ein komplett thematisierter Gaming-Raum, an dem sie seit über einem Jahr arbeitet. Dort sollen all ihre The-Last-of-Us-Stücke schließlich zu einem großen Gesamtkunstwerk zusammenfinden.
Mit dem Thema welches Games würdet ihr am liebsten euer Zimmer dekorieren?
