One Piece - Lorenor Zorro bekommt sein eigenes Spin-off

Der One Piece-Anime ist gerade in den vielversprechenden Wano County-Arc gestartet und auch hier wieder es wieder zahlreiche Folgen geben, bevor sich Ruffy und Co. in ihr nächstes Abenteuer aufmachen. Der Manga ist da schon deutlich weiter. Doch trotz der fast 1000 Ausgaben scheint One Piece über kurz oder lang auf das Finale zuzusteuern.

One Piece - Bald macht sich Zorro allein auf den Weg

Und was ist dann? Ist es dann einfach vorbei mit One Piece? Nicht unbedingt, denn offenbar spielt Manga-Zeichner Eiichiro Oda öfter mal mit dem Gedanken, Spin-offs zu One Piece auf den Weg zu schicken. In einer kommenden Ausgabe des Weekly Shonen Jump-Magazins wird dies nun bald Realität: Zorro bekommt sein eigenes Abenteuer.

Das One-Shot-Spin-off hört auf den Namen "Stranded in Sea" und wird offenbar Zorro zeigen, wie er allein irgendwo strandet. Fans haben auch gleich eine Theorie aufgestellt, denn da in der Spin-off-Ankündigung auch Mihawk "Falkenauge" Dulacre abgebildet ist, tippt die Community, dass es um das Training mit Mihawk geht, das schon in Kapitel 51 angedeutet wurde.

Oda ist nicht beteilligt: Das Spin-off wird aber nicht direkt aus der Feder von Oda stammen, sondern der der südkoreanische Mangaka Boichi wird die Geschichte erzählen. Den kennen Fans vor allem durch seine Arbeit an Dr. Stone. Deshalb freut sich die Community auch auf einen etwas anderen Look von Zorro.

Es ist nicht das erste Mal, dass es One-Shots zu bestimmten One Piece-Figuren gibt. Angesichts der Aussage Odas, dass One Piece langsam aber sicher auf den Höhepunkt zusteuert, steht die Frage im Raum, ob diese Spin-off-Ideen irgendwann mal zu einer weiteren Serie auswachsen, wie es bei Boruto und Naruto war.

Was für ein One Piece-Spin-off würdet ihr euch wünschen?