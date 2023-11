One Piece-Zorro trifft auf sein kleines Double und die Szene könnte süßer kaum sein

Mackenyu Arata ist der Schauspieler von Zorro. Er traf nun auf seinen größten kleinen Fan.

Die Netflix-Serie zu One Piece schlug ein wie eine Bombe. Die Live-Action-Adaption des Anime war so erfolgreich, dass kurze Zeit später Staffel 2 angekündigt wurde. Die Strohhutbande wird von realen Schauspieler*innen verkörpert, Lorenor Zorro wird dabei von Mackenyu Arata geschauspielert.

Damit die Serie nicht in den Köpfen der Zuschauer*innen verschwindet, tritt der Cast auf mehreren Events auf. Auf einem Fan-Event hatte Mackenyu kürzlich einen großen Auftritt mit einem ganz kleinen Fan.

Kleiner Zorro-Cosplayer trifft auf realen Schauspieler

Wie lief das Treffen ab? Mackenyu war auf einem Fan-Event zu Besuch und präsentierte sich dort auf einer Bühne. Im Verlauf des Programms wurde ein besonders großer Fan auf die Bühne gerufen. Nun, körperlich handelt es sich eher um einen kleinen Fan.

Als der kleine Junge die Bühne betrat, ging Mackenyu auf die Knie, um mit ihm auf seiner Höhe zu sein. Der Junge hat sich als Zorro verkleidet und sich dementsprechend die Haare grün gefärbt. Außerdem hatte er sich eine Narbe über sein Auge gemalt, die passenden Ohrringe besorgt und drei Schwerter in seine Jacke gestopft.

Mackenyu reichte dem Mini-Zorro die Hand und posierte mit ihm für ein Foto. Das komplette Video seines Auftrittes könnt ihr euch in dem TikTok-Video von wheninmanila ansehen:

Das Verhalten der beiden hat viele User in den Kommentaren des TikTok-Videos berührt. Sie schwärmen davon, wie lieb Mackenyu zu dem kleinen Jungen ist und dass ihm anzusehen sei, dass er Kinder mag.

Ein User findet, dass Mackenyu einen guten Vater abgeben würde. Andere Fans wiederum klären auf, dass Mackenyu bereits Vater eines kleinen Sohnes ist, der im Juli 2023 zur Welt gekommen sein soll.

Sowohl der kleine Zorro-Cosplayer als auch der Schauspieler machen auf jeden Fall eine gute Figur und kommen durchweg positiv bei der Fangemeinde an.

Diese Informationen gibt es bereits zu Staffel 2

Auch in der kommenden Staffel wird Mackenyu wieder in die Rolle von Zorro schlüpfen. Die Fortsetzung soll irgendwann zwischen September 2024 und März 2025 auf Netflix laufen. Hier können wir mit neuen Charakteren rechnen, die in der Serie zu sehen sein werden.

Eine bekannte Schauspielerin steht vermutlich auch schon fest: Sowohl das Produktionsteam der Live-Action-Adaption als auch Jamie Lee Curtis sehen die Schauspielerin in der Rolle von Doktor Kuleha. Da der Streik der Schauspielenden-Gewerkschaft mittlerweile vorbei ist, dürfte es in der kommenden Zeit zu Verhandlungen zwischen den beiden Parteien kommen.

Was wir jedoch sicher wissen: Die Serie wird wieder auf Netflix angeboten und kann nur mit einem kostenpflichtigen Abo geschaut werden.

Wie findet ihr das Video? Welchen der Schauspieler*innen würdet ihr gerne mal auf einem Fan-Event treffen?