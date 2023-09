One Piece auf Netflix: Producer nennt Zeitrahmen für Season 2 und so lange dauert's wohl nicht mehr

Wenn Netflix One Piece verlängert und wirklich alles glatt geht, könnte Staffel 2 schon sehr schnell kommen.

Wir haben eine gute und mehrere schlechte Nachrichten zur Netflix-Verfilmung von One Piece. Die gute zuerst: Staffel 2 könnte sehr schnell auf unseren Bildschirmen und Fernsehern landen – schneller als gedacht. Aber die schlechten Nachrichten lassen das leider trotz allem sehr unwahrscheinlich wirken. Dafür müssten Netflix und Co endlich anständig zahlen und bessere Arbeitsbedingungen schaffen, um die Streiks zu beenden.

One Piece auf Netflix: Staffel 2 könnte schon in 12 bis 18 Monaten veröffentlicht werden, sagt der Producer

Darum geht's: One Piece geht auf Netflix gerade absolut durch die Decke. Darum wünschen sich wohl nicht nur die Fans eine Fortsetzung der ersten Staffel in Form einer zweiten Season. Die wurde zwar noch nicht offiziell angekündigt, könnte aber sehr schnell abgedreht werden und dann auch direkt erscheinen.

In nur 12 bis 18 Monaten: Die Drehbücher für eine zweite Staffel One Piece seien nämlich bereits fertig geschrieben. Aktuell würden die Macher*innen der Serie nur noch darauf warten, dass sie von Netflix grünes Licht für die zweite Staffel bekommen. Damit rechnen sie innerhalb der nächsten beiden Wochen.

"Wir haben Drehbücher fertig. Realistisch, hoffentlich in einem Jahr, falls wir sehr schnell machen – und das ist eine Möglichkeit. Irgendwo zwischen einem Jahr und 18 Monaten könnten wir bereit zur Ausstrahlung sein." (via: Variety)

Die Chancen stehen wohl nicht schlecht: Dass Netflix wirklich eine zweite Staffel bestellt, wirkt momentan recht realistisch. Netflix soll dem Producer unter anderem mitgeteilt haben, dass One Piece nicht nur sehr erfolgreich und Nummer 1 auf Netflix sei, sondern die Erwartungen auch noch deutlich übertroffen habe.

"Ich denke, sie werden versuchen, das noch diese Woche auszutüfteln. Ich vermute, dass wir in der nächsten Woche oder den nächsten zwei Wochen von ihnen hören. Es scheint da einen großen Antrieb zu geben, das weiter laufen zu lassen und eine langfristige Strategie zu entwickeln."

Bis dahin könnt ihr hier nochmal einen Blick auf Staffel 1 werfen:

2:22 One Piece: Im letzten, finalen Trailer vor Release stechen die Strohhutpiraten in See

Das ganz große ABER: Erst einmal muss diese zweite Staffel überhaupt in Auftrag gegeben werden, anschließend muss sie aber natürlich auch noch irgendwer abdrehen. Was angesichts der beiden riesigen Hollywood-Streiks momentan nicht so einfach über die Bühne gehen dürfte. Der Drehbuchautor*innen-Streik stellt wohl kein Problem für diese Staffel dar, der der Schauspieler*innen-Gewerkschaft aber schon.

Solange sich Disney, Netflix und Co nicht dazu durchringen können, endlich mehr zu bezahlen und bessere Verträge sowie Arbeitsbedingungen zu schaffen, sieht es auch für Season 2 von One Piece düster aus. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Bosse demnächst endlich erbarmen, ihre Angestellten ordentlich und fair zu bezahlen.

Wünscht ihr euch eine zweite Staffel One Piece? Glaubt ihr, dass sie wirklich in 12 bis 18 Monaten kommt?