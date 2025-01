One Piece fängt 2025 mit einem Negativ-Rekord an, aber die Fans nehmen es Oda überhaupt nicht krumm

Grund zum traurig sein ist der Release-Rythmus des One Piece-Mangas eigentlich nur bedingt.

Lange Zeit kam jede Woche ein neues Kapitel des One Piece-Mangas heraus. Aber in den letzten Wochen und Monaten hat sich die Situation gewissermaßen zugespitzt und die Fans sitzen mehr oder weniger auf dem Trockenen. In den letzten drei Monaten sind nämlich insgesamt nur sechs Kapitel veröffentlicht worden. Aber die Fans sind überhaupt nicht sauer deswegen und das hat einen sehr guten wie simplen Grund.

One Piece-Manga legt 2025 direkt neuen Negativ-Rekord hin, der mit dem Release-Rythmus zu tun hat

Darum geht's: One Piece zählt zu den umfangreichsten, langlebigsten und erfolgreichsten Mangas der Geschichte. Die Umsetzung als Anime-Serie erfreut sich ebenfalls größter Beliebtheit und auch die Verfilmung von Netflix mit echten Schauspieler*innen kam bisher sehr gut an. Aber der Release-Rhythmus ist aktuell etwas ins Stocken geraten.

Was ist das Problem? Ein richtiges Problem stellt die Sache eigentlich nicht unbedingt dar, es sei denn, ihr seid extrem ungeduldig. Durch die Verkettung einiger unglücklicher Umstände sind in letzter Zeit verhältnismäßig wenig neue Manga-Kapitel von One Piece erschienen. Statt wie eigentlich geplant in einem wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht zu werden, kam es zu ziemlich vielen Pausen.

Due to all the combined breaks (Oda break + Oda getting sick + Holiday breaks), this has been the driest release period in One Piece history. In the past 3 months, only 6 chapters have been published pic.twitter.com/sX363zqLbf — Artur - Library of Ohara (@newworldartur) January 13, 2025

Das liegt daran, dass wir zum einen die ganz normale und bereits lange im Voraus geplante Winterpause des Verlags erlebt haben, die jedes Jahr ansteht. Außerdem macht auch Mangaka Eiichiro Oda (also der Zeichner und Erfinder von One Piece) immer wieder mal eine Pause, so war es auch innerhalb der letzten drei Monate.

Dazu kommt aber noch eine Pause, und zwar eine, die dadurch bedingt war, dass Eiichiro Oda krank war und mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Wie und wann genau jetzt welche Kapitel erschienen sind, könnt ihr euch übrigens in dieser praktischen Übersicht von ClayStage ansehen.

Aber die One Piece-Leser*innen finden das gar nicht so schlimm

Die allermeisten Kommentare unter dem oben eingebundenen Tweet zeigen sich überaus verständnisvoll und alles andere als sauer, enttäuscht oder wütend über diese Release-Periode. Ganz im Gegenteil, die meisten Fans scheinen das sogar eher zu begrüßen, weil es sich wahrscheinlich positiv auf die Gesundheit von Eiichiro Oda auswirken (und damit One Piece-Veröffentlichungen für die Zukunft sichern) dürfte.

Eiichiro Oda hat laut eigenen Aussagen nämlich jahrelang seine eigene Gesundheit dem Veröffentlichungsplan und -zyklus von One Piece untergeordnet. Er soll teilweise nur drei Stunden pro Nacht geschlafen und so gut wie gar nichts gegessen haben, um die Manga-Kapitel rechtzeitig veröffentlichen zu können. Da ist es so herum doch wirklich besser.

Wie steht ihr zu dem Release-Rhythmus des One Piece-Mangas und dessen Auswirkungen auf die Gesundheit Odas?