One Piece-Fans müssen jetzt stark sein: Auch der Manga geht in eine längere Pause

Kurz nach der Ankündigung der Anime-Pause, wird auch der Manga für eine Weile pausiert. (Bild: © Toei Animation)

Das Studio hinter dem One Piece-Anime gab vor einer Woche bekannt, dass die beliebte Serie in eine lange Pause gehen und erst im April 2025 zurückkehren wird. Das sind jedoch nicht die einzigen News, die One Piece-Fans verkraften müssen. Denn der Manga wird ebenfalls pausiert – wenn auch nicht so lange wie der Anime.

Keine neuen One Piece-Kapitel für den Manga in den nächsten zwei Wochen

Am 20. Oktober 2024 gab der offizielle X-Account von One Piece direkt nach dem Release des neuesten Manga-Kapitels 130 bekannt, dass der Manga für die nächsten zwei Wochen pausieren wird.

Im veröffentlichten Beitrag ist zu lesen, dass der One Piece-Schöpfer mit der "Forschung" an der zweiten Staffel der One Piece-Netflix-Serie beschäftigt ist und deswegen das neue Manga-Kapitel von One Piece bis zum 10. November 2024 warten muss. Es soll jedoch in den nächsten Ausgaben ein besonderes Projekt von Oda angekündigt werden, und der offizielle Account bittet darum, die Augen offenzuhalten.

Hier könnt ihr den Manga lesen und das neue Special zum One Piece-Anime anschauen

Obwohl One Piece-Fans nun gleich zwei Pausen verkraften müssen, hat Toei Animation für alle Liebhaber der beliebten Serie eine besondere Folge zum Anime veröffentlicht. Das neue One Piece-Special nennt sich "One Piece Fan Letter" und könnte die Wartezeit auf die Rückkehr des Animes und des Mangas etwas verkürzen.

Das Special ist auf Crunchyroll und auf ADN Deutschland verfügbar. Die Folge ist knapp 25 Minuten lang und dreht sich um eine komplett neue Protagonistin, die ein großer Fan der Strohhüte ist. Auch zeigt das Special eine ganze andere Seite der Geschehnisse von der Schlacht am Marineford.

"One Piece Fan Letter" könnt ihr mit japanischem Originalton und deutschen Untertiteln anschauen.

Den One Piece-Manga könnt ihr auf der offiziellen Webseite von Shueishas MangaPlus lesen. Alle aktuellen 1130 Kapitel sind komplett auf Deutsch verfügbar.

Wie ist eure Meinung zur plötzlichen Anime- und Manga-Pause? Worauf freut ihr euch besonders bei der zweiten Staffel von One Piece auf Netflix?