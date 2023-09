One Piece gratis auf deutsch - jetzt passend zum Netflix-Start bis Kapitel 108 des Mangas lesen

Erlebt jetzt die Anfänge von One Piece aus dem Manga.

Die Live-Action-Adaption von One Piece kommt in Fach-Kritiken äußerst gut weg, hat aber mit seiner Optik zu kämpfen. Das stört Fans bisweilen nicht, bei ihnen kommt die Netflix-Serie besser weg.

Staffel 1 deckt nur 4,19 Prozent des Animes ab, hat also noch eine ganze Menge vor sich. Wer die Erlebnisse aus der ersten Staffel nun selbst im Manga nachlesen möchte, hat nun die Chance dazu.

One Piece: Passend zur Netflix-Serie gibt es deutsche Manga-Kapitel kostenlos

Normalerweise wird der Manga zu One Piece beim Carlsen-Verlag vertrieben und kostet 7,00 Euro (bzw. 5,99 Euro als E-Book). Anlässlich der Feierlichkeiten zur Premiere der Netflix-Serie gibt es nun eine tolle Aktion für Fans.

Was für eine Aktion ist das? Auf readme-onepiece.com können Fans nun offiziell die ersten 12 Manga-Bände völlig kostenlos lesen. Das Besondere: Die Kapitel werden in deutscher Sprachausgabe und 20 weiteren Sprachen angeboten.

Die Kapitel beinhalten die komplette East Blue-Saga, die auch in der Live-Action-Serie gezeigt wird. So können Fans die Szenen mit dem Original vergleichen, ohne selbst Geld für die Manga-Bände ausgeben zu müssen.

Da One Piece mittlerweile über 105 Bände besitzt, wird die komplette Sammlung normalerweise zu einer kostspieligen Angelegenheit. Umso erfreulicher ist es, dass Fans zumindest die Anfänge der Strohhutpirat*innen gratis lesen können.

Wie die in der Netflix-Serie mit echten Schauspieler*innen aussehen, könnt ihr im folgenden Trailer sehen:

Wie kann ich den Manga lesen? Um den Manga zu lesen, müsst ihr dem Link aus dem Beitrag des offiziellen One Piece-Accounts folgen. Dort wählt ihr den Manga-Band aus, den ihr lesen wollt, und wählt entweder ein bestimmtes Kapitel aus oder beginnt von vorne zu lesen.

Wundert euch nicht: Im Anschluss seht ihr unterhalb des Bildes einen Balken, der sich bereits am Ende der Leiste befindet. Der One Piece-Manga wird online in der gleichen Leserichtung wie im Original angeboten, weshalb ihr ihn von rechts nach links lesen müsst.

Ihr müsst den Regler also nach links schieben, um zur nächsten Seite zu blättern. In jedem Band wird euch aber auch noch einmal erklärt, wie ihr die Geschichte lesen müsst, um ihr korrekt folgen zu können.

Die Bände, die kostenlos angeboten werden, gehen sogar ein wenig über die Geschichte aus Staffel 1 hinaus. Somit könnt ihr bereits jetzt sehen, welche Erlebnisse im Falle einer zweiten Staffel gezeigt werden könnten.

Was haltet ihr von der Gratis-Aktion? Sammelt ihr den Manga schon selbst oder könnt ihr eher was mit den Gratis-Kapiteln anfangen?