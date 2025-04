One Piece zeigt eine der stärksten Fraktionen in Aktion und nur eine Person davon reicht aus, um gleich vier Strohhüte auf einen Schlag zu besiegen

Die Strohhüte haben es gerade nicht einfach auf Elban. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Im Manga von One Piece spitzt sich die Lage auf Elban, der Insel der Riesen, immer weiter zu. Eine bestimmte Fraktion wütet schon seit mehreren Kapiteln und ihr Plan scheint kurz vor der Erfüllung zu stehen. Zu allem Überfluss zerschlägt in Kapitel 1146 ein Mitglied der besagten Fraktion vier Strohhutpirat*innen auf einmal.

Achtung, Spoilergefahr! In diesem Artikel werden Ereignisse aus dem Manga-Kapitel 1146 zusammengefasst. Wenn ihr noch nicht auf dem aktuellsten Stand seid, werden euch Informationen vorweggenommen.

Der Gegner, der vier Strohhüte auf einmal besiegt

Bei den Übeltäter*innen auf Elban handelt es sich um keine geringere Gruppe als den Ritterorden der Götter. In Kapitel 1146 stellt sich das Mitglied Gunko in den Weg der Strohhüte Brook, Jinbei, Nami und Lysop. Mit ihrer mächtigen Pfeil-Frucht macht sie mit den Strohhutpirat*innen schnellen Prozess:

Das passiert im Kampf zwischen Gunko und den Strohhüten: Brook, Jinbei, Nami und Lysop stellen sich Gunko in den Weg, die weiterhin mit der Entführung der Riesen-Kinder beschäftigt ist. Im Gespräch erfahren die vier von Gunkos Verbindung zu den Weltaristokrat*innen und auch einem Teil ihres Planes.

Und zwar sollen die entführten Kinder als Geiseln dazu dienen, die Riesen auf die Seite der Weltregierung zu bringen.

Wofür? Laut Gunko wird „ein gigantischer Krieg“ beginnen und auf wessen Seite sich die Riesen begeben, wird „einen entscheidenden Einfluss auf das Kriegsgeschehen haben“. Das finden die Strohhüte verwerflich und stellen sich dem Mitglied des Ritterordens der Götter in den Weg. Leider bewirken sie damit nichts, weil Gunko sie mit jeweils einem Schlag ihrer Pfeil-Frucht außer Gefecht setzt.

Unbekannte Kraft des Ritterordens der Götter?

Beachtenswert ist die Szene in der Auseinandersetzung zwischen den Strohhüten und Gunko, in der sie einen ordentlichen Schuss von Lysop einsteckt und sich davon scheinbar ohne Verluste wieder erholt. Während Lysop und Co. verständlicherweise geschockt reagieren, wirft das Fragen für die kommenden Kapitel auf.

Wie ist es möglich, dass sich eine Person mit Paramesia-Frucht nach einem Angriff wieder regeneriert? Erste Ideen legen nahe, dass der Ritterorden unsterblich sein oder ähnliche regenerative Eigenschaften wie die Gorosei besitzen könnte. Die Strohhüte halten Gunko im ersten Moment für tot, was die folgende Aussage von Brook nahelegt:

„Tote, die wieder lebendig werden, sind unheimlich!“

Natürlich kann die Aussage des Besitzers der Totenreich-Frucht als Scherz gedeutet werden. Dennoch erklärt das nicht die starke regenerative Kraft von Gunko. Das ist ein Grund dafür, die kommenden Kapitel in dieser Hinsicht genau im Auge zu behalten.

Kapitel 1147 von One Piece erscheint am 27. April 2025 auf der offiziellen Website des Shueisha-Verlags, Manga Plus, und steht dort einige Zeit kostenlos auf Deutsch zur Verfügung.

Was denkt ihr, kann sich jemand auf Elban dem Ritterorden der Götter noch in den Weg stellen?