Der One Piece-Manga legt in den nächsten Wochen wohl mehrere Pausen ein - alle wichtigen Termine im Überblick

One Piece-Fans müssen diesen Monat und auch Anfang nächsten Jahres wieder mit mehrwöchigen Pausen des beliebten Shonen-Mangas rechnen. Laut zwei sehr bekannten und vertrauenswürdigen Leakern in der One Piece-Community wird es bis Mitte Januar mehrere Unregelmäßigkeiten bei dem Manga geben.

Hier erfahrt ihr das genaue Datum der einzelnen geleakten Pausen und wann ihr die nächsten Kapitel erwarten könnt.

One Piece-Manga legt bis Mitte Januar mehreren Pausen ein

One Piece-Fan, Leaker und X-Nutzer*in @pewpiece hat bereits ausgeplaudert, dass nach Kapitel 1133, das am 8. Dezember 2024 erscheinen wird, erst einmal eine persönliche Pause von Oda ansteht. Da im Dezember und Januar Feiertage auf uns zukommen, wird es wohl auch beim Verlag des One Piece-Mangas Shonen Jump wie jedes Jahr zu einigen Unterbrechungen kommen.

Passend dazu hat ein anderer One Piece-Fan auf X (ehemals Twitter) @newworldartur die nächsten Pausen in den kommenden Wochen aufgelistet. Bei @newworldartur sind die Tage der einzelnen Releases jedoch durch die unterschiedlichen Zeitzonen um einen Tag verschoben, weshalb wir es für euch an die deutsche Zeitzone in der unteren Übersicht angepasst haben.

Hier bekommt ihr einen Überblick über den Release der nächsten Kapitel im Dezember und Januar:

08. Dezember 2024: Veröffentlichung von Kapitel 1133

Veröffentlichung von Kapitel 1133 15. Dezember 2024: Persönliche Pause von Oda

Persönliche Pause von Oda 22: Dezember 2024: Veröffentlichung von Kapitel 1134

Veröffentlichung von Kapitel 1134 29. Dezember 2024: Pause des Shonen Jump-Magazins

Pause des Shonen Jump-Magazins 05. Januar 2025: Veröffentlichung von Kapitel 1135

Veröffentlichung von Kapitel 1135 12. Januar 2025: Pause des Shonen Jump-Magazins

Wie verlässlich ist diese Info? Pewpiece und NewWorldArtur waren bisher immer verlässliche Quellen und haben bereits in der Vergangenheit die Pausen der Mangas richtig vorhergesagt und geleakt. Es ist aber dennoch möglich, dass trotz der Feiertage dennoch Leaks zu den Kapiteln kommen können.

Einen Vorgeschmack auf die neuen Kapitel von One Piece könnten also schon vor den oben genannten Daten erscheinen, da nur das Magazin eine Pause einlegt, aber Eiichiro Oda vielleicht sogar vorbereitet. Die Wahrscheinlichkeit, dass an den Tagen nichts kommen wird und der Mangaka diese Feiertage als verdiente Pausen nimmt, ist aber gegeben.

Was könnte das für den wöchentlichen Rhythmus des One Piece-Mangas im Jahr 2025 heißen?

Der Manga One Piece scheint also, falls die Fans richtig liegen, bis Mitte Januar nur alle zwei Wochen ein neues Kapitel zu erhalten.

Mit Beginn des neuen Jahres könnte Shonen Jump den wöchentlichen Rhythmus des Manga One Piece aufgrund der vielen Pausen auf einen zweiwöchentlichen Veröffentlichungs-Rhythmus umstellen. Immerhin gab es in diesem Jahr viele ungeplante Pausen von Eiichiro Oda aus gesundheitlichen Gründen.

Fans der Serie sind dieser Idee nicht abgeneigt. Unter dem Post äußert sich die Community keineswegs negativ über die mögliche Änderung des Veröffentlichungs-Rhythmus und würde es sogar bevorzugen, wenn sich der Mangaka mehr Zeit für seine Gesundheit nehmen würde. Auch wenn das heißen würde, dass Fans nur noch alle zwei Wochen ein neues Kapitel erhalten.

Offiziell ist aber noch nicht bekannt, ob Shonen Jump oder Eiichiro Oda das Veröffentlichungs-Muster der neuen Manga-Kapitel von One Piece im Jahr 2025 ändern werden. Nach aktuellen Informationen könnte es also sein, dass es nach den spekulierten Pausen bis Mitte Januar wieder wöchentliche Kapitel geben wird. Sollte sich das in Zukunft ändern, werden wir euch auf dem Laufenden halten.

Was ist eure Meinung zu wöchentlichen Releases von Manga-Kapiteln und derartigen Pausen?