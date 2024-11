One Piece-Manga kündigt überraschend Pause an: Ab diesem Termin geht es mit Kapitel 1132 weiter

Für One Piece steht mal wieder eine Pause an.

Für One Piece-Fans gibt es aktuell doppelt schlechte Nachrichten: Nachdem schon der Anime vor einigen Wochen angekündigt hatte, dass es eine Weile keine neuen Folgen geben wird, geht der Manga jetzt ebenfalls in die Pause.

One Piece-Mangaka muss aus Gesundheitsgründen eine Pause einlegen

Bereits vor einigen Tagen waren Gerüchte aufgekommen, dass der One Piece-Manga womöglich pausieren muss. Auf der offiziellen Seite von Shueishas Manga-Reader-Seite MangaPlus stand nämlich als Releasetermin für das neue Kapitel auf einmal nicht mehr der 17. November, sondern stattdessen der 1. Dezember 2024.

Dieses Datum wurde inzwischen wieder zurückgeändert, wie sich aber jetzt herausgestellt hat, stimmte das ursprünglich genannte Verschiebungsdatum sogar. Das Manga-Magazin Shonen Jump hat nun nämlich offiziell bestätigt, dass wir uns bis Kapitel 1132 noch eine Weile gedulden müssen.

Der One Piece-Manga geht nämlich tatsächlich bis zum 1. Dezember 2024 in die Pause.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Als Grund für die Pause gibt Shonen Jump den schlechten Gesundheitszustand von Mangaka Eichiiro Oda an:

"Aufgrund des schlechten physischen Gesundheitszustandes des Autors wird One Piece in dieser Ausgabe eine Pause einlegen. Wir entschuldigen uns zutiefst bei allen Lesern, die sich darauf gefreut haben. Obwohl One Piece in der Inhaltsangabe dieser Ausgabe aufgelistet ist, konnten wir die Korrektur aufgrund von Zeitplänen für den Druck nicht rechtzeitig vornehmen."

Da der Manga bereits in den letzten Monaten öfter kurze Pausen eingelegt hat, sind viele Fans in den Kommentaren unter der Ankündigung natürlich besorgt. Hinzu kommt, dass die Verschiebung diesmal sehr kurzfristig angekündigt wurde, immerhin erscheint die neuen Shonen Jump-Ausgabe bereits am 17. November.

Immerhin haben wir mit dem 1. Dezember (der nach japanischer Zeit auf den 2. Dezember fällt) aber ein konkretes Datum, an dem der One Piece-Manga tatsächlich weitergehen soll. Wir können also hoffen, dass der Mangaka bald wieder auf den Beinen ist. Bis dahin könnt ihr auf MangaPlus die drei neuesten Kapitel kostenlos lesen.

Und auch Anime-Fans gehen bis dahin nicht komplett leer aus: Die Egghead-Arc kehrt zwar erst im April 2025 zurück, bis dahin bekommen wir aber eine überarbeitete Version der Fish-Man Island Saga zu sehen.