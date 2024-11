One Piece veröffentlicht eine neue Nightmare-Fuel-Schnecke im Stile der Netflix-Serie und diese ist sogar haarig

Auch schon im Anime und Manga sorgt das eine oder andere Teleschnecken-Design für ulkige Bilder.

In One Piece begleiten wir die Strohhutpiratenbande rund um Protagonist Ruffy. Das bedeutet nicht, dass der Piraten-Anime keine fantastischen Elemente enthält – ganz im Gegenteil. Mit den Teufelsfrüchten hat Mangaka Eiichiro Oda Superkräfte eingeführt, deren Kreativität kaum Grenzen gesetzt sind.

Auch andere Details der Welt wurden oftmals überaus kreativ umgesetzt: So benutzen die Charaktere in One Piece etwa keine Telefone oder ähnliche technische Geräte zur Kommunikation, sondern greifen dabei auf Teleschnecken (auch Den Den Mushis) zurück.

Diese Garp-Teleschnecke sieht schrecklich schön aus

Wie ihr euch jetzt wahrscheinlich schon denken könnt, bieten sich die Teleschnecken durch die vielen möglichen Variationen durch die ikonischen One-Piece-Charaktere super als Merchandise-Produkt an. Das haben sich auch schon einige Hersteller*innen gedacht, die solche Teleschnecken veröffentlicht haben.

Nun hat der offizielle Account von One Piece auf X, ehemals Twitter, in einer Ankündigung ein Bild von einer Garp-Teleschnecke geteilt, die von dem Charakter der Netflix-Adaption inspiriert ist. Schaut euch das schrecklich schöne Modell hier selbst an:

Meist nehmen die Teleschnecken während der Telefonate die Gesichtszüge der Person an, die sie benutzt, oder die gerade am anderen Ende der “Leitung“ sitzt. So kommt es, dass viele ikonische Charaktere ihr eigenes Teleschnecken-Modell besitzen, wie etwa Garp, der Vizeadmiral bei der Marine und Großvater von Pirat Ruffy ist. Seine Teleschnecke übernimmt dabei sogar seinen kräftigen Bart.

Zuerst gibt’s die Schnecke in der Lotterie, dann wohl allgemein zum Verkauf

Wenn ihr euch die Garp-Teleschnecke als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk sichern wollt, dann wird das wahrscheinlich nichts. Der One-Piece-Account auf X stellte die Nightmare-Fuel-Schnecke nämlich im Rahmen der Ichiban-Kuji-Lotterie vor, in deren Rahmen regelmäßig Produkte aus Shonen-Jump-Mangas verlost werden.

Deswegen könnt ihr aktuell nur Lotterielose kaufen, um eine Chance auf die Garp-Teleschnecke zu erhalten. Die Voraussetzung dafür ist jedoch, dass ihr eine Lieferadresse in Japan angebt.

Selbst wenn ihr nicht in Japan wohnhaft seid und Lotterieverfahren nicht so euer Ding sind, muss euer Traum von der Garp-Teleschnecke aber nicht unbedingt vorbei sein. Mit einer kleinen Internet-Recherche haben wir bereits mehrere Online-Händler wie Amazon gefunden, die das Produkt zur Vorbestellung für das nächste Jahr anbieten.

Übrigens: Ebenfalls im Rahmen der Ichiban-Kuji-Lotterie wird eine Morgan-Teleschnecke aus der Live-Action-Adaption als sogenannter “Last One Prize“ verlost – das heißt, dass die Personen die Morgan-Teleschnecke bekommen, die das letzte Lotterieticket eines Ladens aufkaufen.

Wie findet ihr die Garp-Albtraum-Schnecke und welche Teleschnecke aus Anime und Manga gefällt euch eigentlich am besten?