One Piece teast neue Evolutionsstufe für Teufelsfrucht-Kräfte an, die das ganze System auf den Kopf stellen könnte

Die Fünf Weisen dürften im großen Finale von One Piece eine entscheidende Rolle spielen und könnten das Kräfteverhältnis und -verständnis ordentlich durcheinander bringen.

Es gibt eine neue One Piece-Fantheorie, die für ziemlich viel Wirbel sorgt. Das liegt vor allem an den Implikationen, die damit einhergehen: Womöglich wurde im Manga nämlich schon angedeutet, dass es noch eine sehr viel höhere Evolutionsstufe für alle gibt, die von einer Teufelsfrucht gegessen haben. Das Ganze steht mit den Fünf Weisen in Zusammenhang und könnte auch für den Endkampf sehr wichtig werden, also schnallt euch an.

One Piece: Sind die Fünf Weisen in Wirklichkeit Teufel?

Darum geht's: An der Spitze der Weltregierung von One Piece stehen die Fünf Weisen. Sie gehören somit sozusagen der obersten Kaste an und stehen über den Dingen. Es ist fest davon auszugehen, dass Ruffy und die restlichen Strohhutpiraten es im großen Finale mit genau diesen fünf, möglicherweise sogar unsterblichen Widersachern zu tun bekommen.

Es könnten Teufel sein: Im letzten Manga-Kapitel wurden die Teufelsfrucht-Kräfte der Fünf Weisen eingeführt beziehungsweise gezeigt, in welche Wesen sich die Fünf Weisen verwandeln können. Aber dabei gab es einen wichtigen Unterschied dazu, wie so etwas bisher immer abgelaufen ist.

Normalerweise werden in One Piece stets die Namen der Früchte genannt, die benutzt werden. In diesem Fall wurden aber nur die Kreaturen genannt, in die sich die Fünf Weisen verwandeln können. Es sieht also ganz danach aus, als hätten wir es hier nicht mit klassischen Teufelsfrucht-Nutzern zu tun, sondern mit den wahren Formen der Fünf Weisen, wortwörtlichen Teufeln.

Zu der Annahme, dass die Fünf Weisen eigentlich Teufel sind, würde auch passen, dass sie offenbar mit Hilfe von Pentagramm-Beschwörungskreisen durch die Gegend reisen können.

Das könnte weitreichende Konsequenzen haben

Wenn diese fünf Weisen nicht einfach nur die Kraft der Teufelsfrüchte nutzen würden, sondern selbst Teufel wären, dürfte das bedeuten, dass sie deutlich stärker und mächtiger sind als all diejenigen, die bisher nur von den Früchten gekostet haben. Davon geht zumindest diese neue Fantheorie aus.

Können Ruffy & Co auch so stark werden? Damit drängt sich gleichzeitig die Frage auf, ob es auch irgendwie für all die anderen Kämpfer*innen möglich ist, auf diese Kraftstufe zu gelangen. Sollten die Fünf Weisen irgendwie mit ihren Teufelsfrüchten fusioniert haben, wäre das vielleicht auch für Ruffy und die anderen eine Option (via: ScreenRant).

Größte Schwäche könnte fehlen: Falls die Fünf Weisen wirklich Teufel sind und nicht nur Teufelsfrüchte gefuttert haben, müssen sie wahrscheinlich auch nicht unter dem wohl größten Manko leiden, dass das Essen der Teufelsfrüchte mit sich bringt: Nicht schwimmen zu können. Wenn die Fünf Weisen also auch immun gegen Wasser sind, bekommen es Ruffy und Co mit noch viel mächtigeren Kreaturen als bisher angenommen zu tun.

Wie findet ihr die Theorie und was glaubt ihr, könnte das bedeuten?