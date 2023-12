Heißerwarteter neuer One Piece-Anime von Oda kommt auf Netflix und hat ein Release-Fenster

Zorro traft in One Piece auf den Protagonisten aus Monsters.

Die Live-Action-Adaption zu One Piece war ein so großer Erfolg, dass Netflix grünes Licht für Staffel 2 gab. Das Franchise wird immer beliebter und Schöpfer Eiichiro Oda wird sich wohl sehr darüber freuen, dass so viele Fans weltweit seine Geschichten verfolgen.

Solltet ihr nicht mehr bis zum Release von Staffel 2 warten können, dann hat Netflix schon in wenigen Wochen neues One Piece-Futter für euch. Denn Anfang 2024 startet eine neue Serie, die die Vorgeschichte zum Wano Kuni-Arc bildet.

One Piece: Vorgeschichte von Wano Kuni startet auf Netflix

Was ist das für ein Anime? Bei dem Anime handelt es sich um MONSTERS: 103 Mercies Dragon Damnation. Die Netflix-Serie basiert auf dem Monsters-Manga von Eiichiro Oda, der 1994 erschien. Der Manga bekam nur eine Ausgabe spendiert.

Wann startet die Serie? Der Anime wird Januar 2024 auf Netflix starten. Ein genaues Datum steht bislang noch nicht fest.

In dem Manga erleben wir die Abenteuer von Samurai Ryuma. Er bekommt es mit Verbrechern zu tun, die ein Drachenhorn gestohlen haben. Diesem Gegenstand wird nachgesagt, dass er Drachen rufen kann, die ganze Dörfer mit ihrem Flammenatem ausrotten.

Es kommt, wie es kommen muss: Das Horn wird geblasen und Ryuma sieht sich gezwungen, sich einem echten Drachen zu stellen.

Wie hängt das mit One Piece zusammen? In SBS Vol. 47 hat Eiichiro Oda bestätigt, dass die Geschichte von Monsters offiziell zu One Piece gehört. Die Story spielt viele Jahre vor den Abenteuern von Ruffy und seiner Crew.

Der Samurai Ryuma ist nämlich General in der Zombie-Armee von Gecko Moria. Zorro trifft auf den Samurai während des Thriller Bark-Arcs und liefert sich mit ihm einen Schwertkampf. Dabei setzt er eine Attacke aus der Luft ein, die „Flammen des fliegenden Drachen“ heißt.

Die Ereignisse von Monsters finden im heutigen Wano Kuni statt. Das Schwert Shuusui, das Zorro von Ryuma erbeutet, zählt als Nationalschatz des Landes.

Es gab bereits einen kurzen Teaser-Trailer zur Anime-Adaption zu sehen:

0:44 Monsters: Vorgeschichte zu One Piece bekommt eigenen Anime spendiert

Außerdem trifft Zorro später auf einen der von Dr. Vegapunk künstlich geschaffenen Drachen. Er stellt sich dem Wesen auf die Weise, wie es Ryuma zu seiner Zeit tat.

In den Kommentaren zum oben verlinkten Tweet sind viele der Fans aus dem Häuschen. Sie können es kaum abwarten, dass der Anime startet. Ein User hofft, dass es in Zukunft weitere Spin-offs zu One Piece geben wird. Bislang haben beispielsweise Sanji, Ace und Law ihre eigenen Geschichten bekommen.

Was haltet ihr von der Serie? Werdet ihr sie schauen?