Geheimes Prequel zu One Piece bekommt seinen eigenen Anime - freut euch auf ein bildgewaltiges Spektakel

Die Vorgeschichte betrifft vor allem Zorro.

Der One Piece-Day hatte zahlreiche Überraschungen für Fans im Angebot. Es gab einen neuen Trailer zur kommenden Netflix-Serie, die Ankündigung eines neuen Endings und einen Teaser für Ruffys mächtige Gear-5-Form.

Daneben gab es noch eine weitere Ankündigung, die auf den ersten Blick nichts mit One Piece zu tun hat. Ein früherer Manga von One Piece-Zeichner Eiichiro Oda bekommt nämlich seinen eigenen Anime, doch beim genaueren Betrachten fällt auf, dass es sich dabei eigentlich um die Vorgeschichte des Piraten-Animes handelt. (via ANN)

One Piece: Vorgeschichte bekommt eigenen Anime

Wie wird der Anime heißen? Der Manga, um den es geht, trägt den Titel Monsters. Oda veröffentlichte ihn 1994, also drei Jahre vor One Piece. Die Anime-Adaption bekommt einen kleinen Zusatz und wird mit vollem Namen Monsters: Ippaku Sanjo Hiryu Jigoku heißen.

Der Anime wird nur eine Folge umfassen. Ihr müsst also nicht viel Zeit investieren, um ihn durchzuschauen.

Wie steht er in Verbindung zu One Piece? Oda hat in SBS Vol. 47 selbst bestätigt, dass Monsters zum Kanon von One Piece gehört.

Der Manga verfolgt die Geschichte von Ryuma, einem berühmten Samurai aus Wano Kuni. Er muss sich im Manga einem mächtigen Drachen stellen und wird am Ende als bester Schwertkämpfer gefeiert.

Den passenden Teaser-Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

0:44 Monsters: Vorgeschichte zu One Piece bekommt eigenen Anime spendiert

Nach seinem Tod taucht Ryuma auch in One Piece noch einmal auf. Gecko Moria plündert sein Grab und erweckt die Leiche wieder zum Leben, damit er als Zombiegeneral auf der Thriller Bark dient.

Im Laufe von One Piece trifft Schwertkämpfer Zorro auf Ryuma und gelangt in den Besitz seines Schwertes Shuusui. Auf Punk Hazard erlegt Zorro mit Hilfe des Schwertes sogar selbst einen Drachen, der von Dr. Vegapunk erschaffen wurde.

Es gibt noch eine weitere Parallele: Der Zusatz des Animes, Ippaku Sanjo Hiryu Jigoku, ist die Attacke, die Zorro nutzt, um King auf Wano Kuni zu besiegen.

Was wird an dem Anime so besonders? Die Produktion erfolgt beim Studio E&H production, als Director des Animes fungiert Sunghoo Park. Er ist durch seine Arbeiten bei Jujutsu Kaisen bekannt geworden, das von Fans für seine phänomenalen Action-Szenen geliebt wird.

Deshalb können wir davon ausgehen, dass auch die Schwertkämpfe in Monsters sehr actionlastig sein werden.

Leider haben die Verantwortlichen auf dem One Piece Day noch nicht verraten, wann der Anime erscheinen wird. Es wird vermutlich noch eine Weile dauern, bis wir den Anime hierzulande schauen können.

Was haltet ihr von dem Anime? Werdet ihr ihn euch ansehen?