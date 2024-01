One Piece in Monsters: In der Post-Credit-Scene des Anime-Prequels trifft Ryuma auf Zorro

Zorro hat einen kleinen Gastauftritt im Anime Monsters.

Seit dem 21. Januar können wir auf Netflix Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation schauen. Dabei handelt es sich um die Anime-Umsetzung von Eiichiro Odas frühen Manga, der noch vor seiner Arbeit an One Piece in Shueishas Weekly Shonen Jump-Magazin erschien. Die Special-Folge erzählt die Vorgeschichte des Samurai Ryuma, der auch in One Piece eine Rolle spielt. Daher ist es wenig verwunderlich, dass die Post-Credits-Scene direkt Bezug auf den Piraten-Anime nimmt.

In Monsters trifft Ryuma auf Zorro

Darum geht's: Monsters erzählt in nur einem Manga-Kapitel, das auf Netflix in einer einzigen Anime-Folge von 25 Minuten umgesetzt wurde, die Vorgeschichte von Shimotsuki Ryuma. Der aus Wano Kuni stammende Samurai, den wir auch aus One Piece kennen, gerät dabei in Schwierigkeiten, als er auf eine junge Kellnerin trifft.

Den Trailer zu Monsters seht ihr hier:

1:20 Dieser Netflix-Anime erzählt die Geschichte von Ryuma aus One Piece

Achtung, es folgen Spoiler zum Thriller Bark Arc von One Piece.

Mehr wollen wir an dieser Stelle gar nicht verraten, außer das Ende des Monsters-Anime – genauer gesagt nur die Post-Credits-Scene, die One Piece-Fans sicherlich bekannt vorkommen dürfte.

In One Piece erhält Zorro auf Thriller Bark (ein riesiges, inselartiges Schiff) nach einem Kampf gegen Ryuma in Zombie-Gestalt sein legendäres Schwert: Shusui. Die Art und Weise, wie Ryuma ihm das Schwert in One Piece überreicht, wurde am Ende von Monsters ähnlich umgesetzt und sieht dank moderner Animationen besser den je aus:

Damit verrät die Post-Credits-Scene für One Piece-Fans an sich nichts neues, liefert aber trotzdem einen netten Verweis auf das Werk rund um die Strohhüte. Genau genommen wird diese Verknüpfung nochmal durch eine zusätzliche Ebene erweitert (via ComicBook):

Wer die japanischer und/oder englische Fassung von Monsters und One Piece kennt, dürfte es vielleicht bemerkt haben. Die Synchronsprecher von Zorro, sowohl auf Japanisch und Englisch, haben in Monsters die Sprecherrolle des Erzählers übernommen. So gesehen kommentiert Zorro höchstpersönlich, was Ryuma in seinem frühen Leben widerfahren ist.

Was haltet ihr von der Post-Credits-Scene? Habt ihr Monsters auf Netflix gesehen? Gefällt euch die Special-Folge? Lasst uns eure Gedanken gerne in den Kommentaren wissen.