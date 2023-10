One Piece: Alle 5 legendären Schwerter von Zorro und was sie besonders macht

Bild: Toei Animation

Zorro ist der Vizekapitän und Schwertkämpfer bei den Strohhut-Piraten. Als rechte Hand von Ruffy hat auch er einen ambitionierten Traum: Er will der beste Schwertkämpfer der Welt werden.

Und ein guter Schwertkämpfer braucht natürlich ein treues Schwert! In Zorros Fall sind gleich drei davon notwendig, denn er kämpft mit dem Drei-Schwerter-Stil. Im Laufe der Abenteuer der Strohhüte hat Zorro jedoch schon mehrere Schwerter besessen, verloren und ausgetauscht.

Spoiler-Hinweis: Wir stellen die Schwerter in der chronologischen Reihenfolge vor. Ihr erfahrt jedoch auch Informationen zu den Schwertern, die erst im späteren Verlauf der Serie bekannt wurden. Falls ihr den Anime nicht bis zur 1078. Folge geschaut habt, kann der Artikel für euch Spoiler enthalten.

Namenlose Doppelkatana

Bild: Toei Animation

Zu Beginn der Serie besitzt Zorro bereits drei Schwerter, doch zwei davon sind von keinem höheren Rang. Mit diesen Schwertern kämpfte er wahrscheinlich bereits gegen seine Kindheitsfreundin und Rivalin Kuina. Diese namenlosen Doppelkatana sind jedoch die schwächsten Schwerter die Zorro je besessen hat. In seinem Kampf gegen Mihawk werden diese beiden Schwerter von Mihawks schwarzem Schwert Yoru zerstört. Bevor Zorro sich neue Katanas besorgen kann, kämpft er zwischenzeitlich mit den Schwertern von Johnny und Yosaku.

Wado Ichimonji

Bild: Toei Animation

Das dritte Schwert, das Zorro bereits zu Beginn und noch gegenwärtig besitzt, ist das Wado Ichimonji. Dieses Schwert gehörte eigentlich seinem Meister Koushiro und wurde von dessen Tochter Kuina in ihrem Duell gegen Zorro geführt. Nach ihrem unerwarteten Tod bat Zorro seinen Meister Koushiro, ihm Kuinas Schwert zu vermachen. So will er Kuina und ihr gemeinsames Versprechen, dass einer der beiden der beste Schwertkämpfer der Welt wird, ehren.

Wado Ichimonji bedeutet “Gerader Weg der Harmonie” und das Schwert ist eines der 21 O Wazamono, die legendären Schwerter des zweitbesten Ranges. Es wurde von dem Schwertschmied Shimotsuki Kozaburo gefertigt, der ursprünglich aus Wano Kuni stammt.

Sandai Kitetsu

Bild: Toei Animation

In Loguetown macht sich Zorro auf die Suche nach neuen Schwertern. In Ipponmatsus Waffenladen wird er auf das Schwert Sandai Kitetsu aufmerksam, das in einem Fass voller billiger Katana liegt. Ipponmatsu will es ihm erst nicht verkaufen, da Sandai Kitetsu verflucht sei. Es dürstet nach Blut und bringt seinem Schwertführer den Tod, heißt es. Zorro sieht das als Chance, sein Glück mit dem Schwert zu testen. Er schmeißt es in die Luft und streckt seinen Arm aus, wissentlich, dass dieser vom Schwert verletzt werden könnte. Doch es verfehlt seinen Arm knapp und ist seitdem in Zorros' Besitz.

Sandai Kitetsu bedeutet “Dämon der dritten Generation" und gehört zu den Wazamono, den legendären Schwertern des vierten und untersten Ranges. In Wano Kuni erfährt Zorro, dass das Schwert von Kouzuki Sukiyaki in Anlehnung an das ebenfalls verfluchte Schwert Nidai Kitetsu, den “Dämon der zweiten Generation”, gefertigt wurde.

Yubashiri

Bild: Toei Animation

Nachdem Ipponmatsu Zorros Mut gegenüber Sandai Kitetsu beobachtet hat, entschied er sich, ihm ebenfalls das Schwert Yubashiri zu schenken. Das Schwert leistet ihm treue Dienste, jedoch verliert er es im Kampf gegen den Marine-Kapitän Shu in Enies Lobby. Dieser konnte es dank seiner Rost-Frucht nämlich in Rost verwandeln. Aus Respekt dem Schwert gegenüber trug er Yubashiris Überreste weiter bei sich, bis er es auf Thriller Bark gebührend beerdigen konnte.

Yubashiri bedeutet “Schneeläufer” und ist eines der 50 Ryo Wazamono, der legendären Schwerter des drittbesten Ranges. Über seine Herkunft ist nichts weiteres bekannt. Im Kontrast zu Sandai Kitetsu ist Yubashiri leicht und laut Zorro einfach zu kontrollieren.

Shusui

Bild: Toei Animation

Das Schwert Shusui gehörte einst dem legendären Samurai Shimotsuki Ryuma, der mit diesem Schwert einen Drachen köpfte. Als Zorro auf Thriller Bark ein Duell gegen Ryumas Zombie gewann, überreichte dieser ihm Shusui und erkannte Zorro als Meister für dieses Schwert an.

Später wird klar, dass Shusui zum Nationalheiligtum von Wano Kuni gehört und vor Jahrhunderten mit Ryuma begraben wurde. Es gelangte samt seinem Leichnam zur Thriller Bark, als Gecko Moria Ryumas Grab plünderte. In Wano Kuni wird Shusui jedoch von Gyukimaru gestohlen, um es in Ryumas Grab zurückzulegen.

Shusui bedeutet “Herbst Wasser” und gehört zu den 21 O Wazamono, die legendären Schwerter des zweitbesten Ranges. Durch Ryumas wiederholten Einsatz von Rüstungs-Haki im Kampf mit Shusui wurde die Klinge permanent schwarz. Dadurch wurde es stärker und übersteigt seinen ursprünglichen Rang.

Enma

Bild: Toei Animation

Das Schwert Enma gilt als eines der am schwierigsten zu kontrollierenden Schwerter, da es von seinem Schwertführer Kraft in Form von Rüstungs-Haki aussaugt. Kouzuki Oden gelang es jedoch, Enma zu zähmen und machte es samt seines zweiten Schwertes Ame no Habakiri zu einer der beiden einzigen Waffen, die bisher Kaidou verletzen konnten.

Nach Odens Tod erbte seine Tochter Hiryori das Schwert Enma. Diese bot es wiederum Zorro als Ausgleich für Shusui an und bat ihn, Shusui dem Land Wano Kuni zu überlassen. Seitdem ist Enma in Zorros Besitzt. Auch er hat anfänglich damit zu kämpfen, die enormen Kräfte des Schwertes zu zähmen.

Enma ist der japanische Name des buddhistischen Höllengottes Yama. Genau wie Wado Ichimonji ist es ebenfalls eines der 21 O Wazamono, der legendären Schwerter des zweitbesten Ranges, und wurde von Shimotsuki Kozaburo geschmiedet.

Abseits der vorgestellten Schwerter hat Zorro im Laufe der Serie außerdem die folgenden Klingen im Kampf eingesetzt:

Schwerter von Johnny und Yosaku

Marine Säbel

Seppuku-Klinge

Kamazos Sense

Insgesamt hat Zorro also bereits fünf der legendärsten Schwerter in seinem Besitz und schon so manch anderes Schwert geschwungen.

Aber welches der genannten Schwerter hat euch am meisten beeindruckt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!