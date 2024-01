Neuer One Piece Arc wird den größten Kampf aller Zeiten zeigen - zwischen zwei Charakteren, mit denen ihr nicht rechnet

Wird Shanks einer der beiden Kontrahenten sein?

Auch in 2024 geht es mit der Geschichte von One Piece weiter. Fans auf der ganzen Welt können es nicht abwarten, bis Ruffy und seine Crew zur nächsten Insel segeln und spannende Abenteuer erleben.

Der Mangaka von One Piece, Eiichiro Oda, hat bereits einige Details zum kommenden Jahr erwarten. In 2024 geht es zu einer neuen Insel, auf der uns der bislang größte Kampf der Geschichte erwarten könnte.

One Piece: Die große Schlacht wird unerwartet ausgehen

Um welchen Kampf geht es? Eiichiro Oda hat zum Jahreswechsel eine Botschaft für seine Fans hinterlassen. Darin teast er einige Dinge an, die 2024 im Manga passieren werden:

Ruffy und seine Crew verlassen Egghead Island

Sie nehmen eine ungewöhnliche Route

Es wird um „einen Gegenstand“ gehen

Es gibt einen Kampf zwischen zwei wichtigen Charakteren, der unerwartet ausgehen wird

Allzu sehr geht Oda dabei nicht ins Detail, schließlich will er die Spannung erhalten. Doch in den Kommentaren zu einem Tweet auf X rätseln die Fans schon jetzt, um welchen phänomenalen Kampf es gehen könnte.

Welche Charaktere könnten gemeint sein? Viele Kommentierende vermuten, dass Shanks in den Kampf involviert sein wird. Der rothaarige Pirat hat bislang noch nicht viel von seinem Kampftalent zeigen können, da seine bisherigen Gegner kaum eine Chance gegen ihn hatten.

Als seinen Gegner vermutet ein User den Schwertkämpfer Lorenor Zorro. Er ist seit der Gründung der Strohhutbande dabei und in vielen Situationen, wie dem Kampf gegen King, über sich hinausgewachsen. Deshalb könnte es sein, dass er Shanks gewachsen sein könnte.

Im Anime geht es erst einmal Richtung Egghead Island, wie folgender Trailer andeutet:

0:30 Der Egghead Arc von One Piece im ersten Trailer

Alternativ kann sich ein User vorstellen, dass Shanks gegen Blackbeard antritt. Der Antagonist konnte sich die Kraft von Whitebeard aneignen und wird es sich nicht nehmen lassen, diese Kräfte zu demonstrieren. In einem Kampf gegen Shanks hätte er dann sowohl die Erdbeben- als auch die Finsterfrucht auf seiner Seite.

In einem anderen Tweet wird vermutet, dass Buggy ebenfalls gegen Shanks antreten könnte. Der Clown ist mittlerweile Mitglied bei der Cross Guild und hätte starke Verbündete an seiner Seite. Mit seiner Trenn-Trenn-Frucht könnte er sich aus brenzligen Situationen befreien.

Sollte der Kampf unerwartet ausgehen, könnte es sein, dass Shanks in allen Fällen den Kürzeren zieht. Aufgrund seiner perfekten Beherrschung des Haki wäre eigentlich zu erwarten, dass er jeden Gegner mühelos besiegt. Doch womöglich wird er seinem Gegner unterliegen.

So oder so können wir einen spektakulären Kampf erwarten, auf den Fans lange gewartet haben. Die Kombination wird es so noch nicht in der Story gegeben haben. Deshalb können wir dem nächsten Jahr voller Vorfreude entgegensehen.

Welche beiden Charaktere würdet ihr gerne mal im Showdown in One Piece sehen?