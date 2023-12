One Piece: Buggys Beförderung und hohes Kopfgeld sind eigentlich ein Missverständnis

Wie ist ihm das nur gelungen?

Der Wano Kuni-Arc in One Piece ist vorbei. Von einigen Charakteren haben wir in dieser Zeit nicht wirklich etwas gehört oder gesehen. Doch einige davon waren während der Ereignisse trotzdem besonders fleißig.

Unser Lieblingsclown Buggy hat es nämlich geschafft, an eine ganz besonders hohe Position unter den Pirat*innen zu ergattern. Die neue Anime-Folge 1086 klärt nun auf, wie es dazu gekommen ist.

Achtung, Spoiler: In diesem Artikel sind Spoiler aus Episode 1086 enthalten.

One Piece: Buggy gründet indirekt die Cross Guild

Was ist mit Buggy passiert? Nicht nur Ruffy, sondern auch Buggy sind zu einem der Vier Kaiser aufgestiegen. Da sowohl Kaido als auch Big Mom im Wano Kuni-Arc besiegt wurden, sind ihre Positionen frei geworden. Bei den Vier Kaisern handelt es sich um die Pirat*innen mit dem höchsten Kopfgeld, die von der Marine besonders stark gefürchtet werden.

Die Weltregierung macht Jagd auf Buggy, weil er der Anführer der Cross Guild geworden ist. Die Cross Guild hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marinesoldat*innen mit Kopfgeldern zu versehen. Sie kehren den Spieß also um und machen Jagd auf die Marine.

Die Marine denkt zudem, dass Buggy es geschafft hätte, Dracule Mihawk und Sir Crocodile unter sich zu versammeln. Was die Marine jedoch nicht weiß: Dabei handelt es sich um ein ganz großes Missverständnis.

Crunchyroll hat auf YouTube ein Video hochgeladen, in dem zu sehen ist, wie die Cross Guild entstanden ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie ist Buggy der Anführer geworden? Sir Crocodile und Mihawk haben sich zusammengeschlossen. Die beiden benötigten allerdings Geld für ihre Allianz, weshalb Crocodile sich auf den Weg machte, um Schulden bei Buggy einzutreiben.

Auf dem Weg dorthin bekam er es mit der Marine zu tun. Er zerstörte die Schiffe, was für Buggys Crew so aussah, als würde Sir Crocodile Buggy beschützen. Der Clown überzeugte Crocodile daraufhin, in seiner Allianz mit Mihawk mitwirken zu dürfen.

Das Ganze wirkte auf seine Crew dann, als sei Buggy der Initiator gewesen und hätte Crocodile sowie Mihawk unter seiner Kontrolle. Deshalb erstellten sie ein Poster, das Buggy als Anführer der Cross Guild darstellt. Zudem nahmen sie sein Gesicht als Galionsfigur.

Für Ruffy und seine Crew geht es als Nächstes nach Egghead Island:

0:30 Der Egghead Arc von One Piece im ersten Trailer

In Kombination wirkte das für die Marine wohl so, als sei Buggy derjenige, der die Strippen ziehen würde. Buggy hat es dadurch sogar geschafft, an ein noch höheres Kopfgeld als Ruffy zu kommen. Ruffy liegt aktuell bei 3 Milliarden Berry, Buggy hingegen bei 3,189 Milliarden Berry.

Crocodile und Mihawk waren über die Umstände allerdings alles andere als erfreut, doch mittlerweile nutzen sie Buggy, um von sich abzulenken. So hat die Marine es nämlich auf ihn abgesehen.

Was denkt ihr über die Story? Wird Buggy lange durchhalten?