Offizielle One Piece-Webseite bestätigt, dass dieser vergessene Schwertkämpfer mit Falkenauge mithalten kann

Falkenauge ist unbestritten ein extrem talentierter Kämpfer, aber von Vista kann man das eigentlich nicht sagen.

Mihawk Falkenauge Dulacre gilt als einer der besten, wenn nicht sogar als der beste Schwertkämpfer der One Piece-Welt. Fest steht, dass die Figur zu den mächtigsten Charakteren der Manga- und Anime-Reihe zählt. Da kommt es dann doch überraschend, dass ein eher unbekannter, fast vergessener Kämpfer auf Augenhöhe mit ihm stehen soll.

Vista ist laut der offiziellen One Piece-Seite auf einem Level mit Mihawk Falkenauge

Mihawk gilt als einer der größten Rivalen von Shanks und wird immer wieder als bester Schwertkämpfer überhaupt bezeichnet. Er spielt zwar womöglich keine extrem wichtige Rolle im großen Finale, mischt aber auf jeden Fall ganz vorne und oben mit, wenn es um die stärksten Figuren geht. Von Vista kann man das nicht behaupten.

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Vista ist der Kommandant der 5. Division der Whitebeard-Piraten und wird auch Blumenschwert genannt. Allerdings hat der Schwertkämpfer eigentlich nur einen großen Auftritt bei der Schlacht im Marineford gehabt, die mittlerweile schon ziemlich lange her ist. Seit dem Vergeltungskrieg ist völlig unklar, wo sich Vista befindet oder was er treibt.

Es handelt sich dabei also um einen waschechten Nebencharakter, eine eher unwichtige Randfigur. Wir wissen nicht einmal, was für ein Kopfgeld auf diese Person ausgesetzt ist. Aber laut der offiziellen One Piece-Webseite kann der Schwertkämpfer mit den Fähigkeiten von Mihawk aka Falkenauge mithalten:

"Ein meisterhafter Schwertkämpfer, der zwei Schwerter führt. Seine Fähigkeiten sind so ausgeprägt, dass er es mit Mihawk, dem stärksten Schwertkämpfer der Welt, aufnehmen kann."

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Das sorgt bei den allermeisten Fans für ungläubiges Staunen, Verwirrung oder Ärger, vor allem aber für Belustigung. Eine derart unwichtige Figur, die eigentlich schon längst vergessen ist und auf irgendeinem Abstellgleis rangiert, soll mit einem der mächtigsten, wichtigsten Charaktere mithalten können? Der Grundtenor lautet: Auf keinen Fall!

Woher kommt das? Bei der Schlacht im Marineford sind sich Vista und Mihawk begegnet und haben auch kurz gegeneinander gekämpft. Keiner der beiden konnte direkt die Oberhand gewinnen und gemeinsam wurde beschlossen, den Kampf auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, der aber nie eingetroffen ist.

Laut einigen Fans besitzt das alles aber keine große Aussagekraft, weil es sich eben nur auf diesen Marineford-Kampf bezieht. Vista kann nur mit Mihawk mithalten, weil der auf einem niedrigen Level gekämpft hat und abgelenkt war. Würden die beiden Figuren jetzt aufeinander treffen, dürfte das ganz anders ausgehen.

Wie steht ihr dazu? Glaubt ihr, dass Vista mit Falkenauge mithalten kann und wieso steht das auf der offiziellen Webseite?