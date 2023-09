One Piece Netflix: Diese Charaktere stoßen in Zukunft noch zu Ruffys Piratenbande hinzu

In Staffel 1 der Netflix-Serie von One Piece bilden Ruffy, Zorro, Nami, Lysop und Sanji die Mitglieder der Strohhutbande. Doch in Zukunft wächst die Bande noch um einige Mitglieder.