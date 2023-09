One Piece: Netflix-Serie enthüllt neuen, wichtigen Strohhut-Piraten für Staffel 2

Monkey D. Ruffy bekommt in der zweiten Netflix-Staffel von One Piece auch neue Unterstützung.

Es gibt gleich zwei gute Neuigkeiten für Fans der One Pice-Verfilmung von Netflix: Die zweite Staffel wurde gestern Abend offiziell angekündigt, die Live Action-Abenteuer gehen also weiter. Im selben Atemzug wurde aber auch schon das nächste Mitglied der Strohhutpiratenbande angeteast: Chopper! Der Schiffsarzt wird also definitiv zum Rest der Crew dazu stoßen und wir sind sehr gespannt, wie das aussieht.

One Piece bekommt zweite Staffel und teast neuen Strohhutpiraten Chopper an

Darum geht's: One Piece auf Netflix war ein Wagnis mit den echten Schauspieler*innen, hat sich aber zu einem enormen Erfolg entwickelt. Jetzt steht auch direkt schon fest, worauf viele Fans, Producer und Macher gehofft haben: Eine zweite Staffel One Piece auf Netflix kommt auf jeden Fall!

Hier könnt ihr euch ansehen, wie die erste Season aussieht:

3:07 One Piece: Zweiter Netflix-Trailer zeigt uns mehr Story und Charaktere der Live-Action-Serie

Chopper wurde bereits angeteast: Der One Piece-Erfinder Eiichiro Oda hat die frohe Botschaft höchstpersönlich verkündet, dass Netflix eine zweite Staffel bestellt hat. Direkt im Anschluss hat der Zeichner auch noch davon gesprochen, dass die Strohhutpiraten in Zukunft wohl einen sehr guten Arzt brauchen werden.

Außerdem hat er auch noch ein sehr eindeutiges Bild von Chopper gezeichnet. Ihr könnt es euch hier ansehen:

Wer oder was ist Chopper? Bei Chopper handelt es sich eigentlich um ein Rentier. Aber dank des Verzehrs einer Teufelsfrucht kann dieses Rentier jetzt aufrecht gehen und besitzt noch viel mehr menschliche Fähigkeiten.

Chopper geht beispielsweise auf den Hinterbeinen und kann sprechen. Er wird im Lauf der One Piece-Geschichte zum Teil der Strohhutpiratenbande und ihr Schiffsarzt.

So sieht Chopper im One Piece-Anime aus.

Die Fans machen sich schon Sorgen: Mit Chopper kommt ein Charakter ins Spiel, der in Manga und Anime kein Problem ist – als Live Action-Variante aber nicht einfach so umgesetzt werden kann. Dementsprechend fragen sich viele Fans jetzt schon, wie die Figur wohl aussehen wird, und ob sie zum Beispiel von einem Kind gespielt wird oder komplett aus dem Computer stammt.

Alles, was es zu Staffel 2 zu wissen gibt: Was uns ungefähr in der Netflix-Season 2 von One Piece erwartet, wird natürlich schon mehr oder weniger genau durch die Manga- und Anime-Vorlage vorgegeben. Auch wenn die Drehbücher wohl schon so gut wie fertig sind und es bereits in 12 bis 18 Monaten soweit sein könnte, dürften die Streiks in Hollywood die Arbeiten noch verzögern.

Wie stellt ihr euch Chopper in der zweiten Staffel von One Piece auf Netflix vor? Was erwartet ihr, worauf hofft ihr, wovor habt ihr Angst?