One Piece auf Netflix: Cast hatte Angst vor negativen Wertungen und Shitstorm, verrät Sanji-Schauspieler jetzt

Taz Skylar erzählt, wie es der One Piece-Crew bei der Premiere der Netflix-Serie ging.

Die Netflix-Serie zu One Piece war ein voller Erfolg. Deshalb hat es nicht lange gedauert, bis die Zuständigen die Arbeiten an Staffel 2 verkündeten. In dieser werden die Abenteuer von Ruffy und seiner Crew fortgesetzt, bei denen sie unter anderem auf Tony Chopper treffen werden.

Doch für die Schauspieler*innen der Live-Action-Adaption war die Zeit vor der Veröffentlichung kein Zuckerschlecken. Auf dem Mangafest 23 erzählt der Darsteller von Sanji, Taz Skylar, wie die Crew sich zu der Zeit verhalten hat.

One Piece: So haben die Netflix-Schauspieler*innen die Wertungen aufgenommen

Wie hat die Crew die Wertungen verarbeitet? Als die Serie auf Netflix ausgestrahlt wurde, flüchtete der gesamte Cast nach Japan, um dort bei Zorro-Schauspieler Mackenyu zu sein. Sie schützten sich gegenseitig davor, Neuigkeiten zur TV-Show zu lesen oder zu hören.

Die Schauspieler*innen hatten nämlich Angst davor, wie das Publikum auf die Serie reagieren würde. Nachdem die Serie ihre Premiere feierte, bekamen die Darsteller*innen zu lesen, wie die Serie ankam.

Zu dem Zeitpunkt saß Skylar mit Iñaki Godoy und Jacob Romero Gibson, den beiden Darstellern von Ruffy und Lysop, im Taxi. Sie erhielten ausschließlich positive Nachrichten zur Show, Godoy soll dabei das Taxi zusammengeschrien haben vor Freude. Gibson stimmte mit ein.

Im Anschluss sang, schrie und umarmte sich das Trio im Taxi. Laut Skylar soll das dem Fahrer absolut nicht gefallen haben. Die Sorgen der Crew waren vollkommen unbegründet, denn die Show kommt gut an: Auf IMDb liegt die Netflix-Serie gerade bei 8,4 von 10 Sternen.

Skylar kannte One Piece vor der Serie gar nicht

Der Sanji-Schauspieler verriet noch weitere Details über sich. Er wurde gefragt, ob er viele Gemeinsamkeiten mit seiner Rolle hätte. Diese Frage musste er verneinen, denn Sanji sei deutlich ruhiger und könne besser kochen.

Deshalb belegte Skylar als Vorbereitung zur Show einen Kochkurs und unterzog sich einem harten Training. So konnte er die Rolle von Sanji noch besser erfüllen.

Skylar kannte One Piece nicht einmal, als er die Rolle angeboten bekam. Doch ein Freund von ihm war großer Fan des Animes, weshalb er ihn bei einem gemeinsamen Fitnessstudio-Besuch über Sanji ausquetschte.

