"Er ist einfach wirklich Sanji" - One Piece-Darsteller beeindruckt die Fans mit seinem harten Training und zeigt: Er ist der perfekte Sanji

Taz Skylar ist der perfekte Sanji.

Die Netflix-Serie zu One Piece hat einen so erfolgreichen Start hingelegt, dass sie einen Rekord gebrochen hat. Zum Erfolg der Serie hat unter anderem Tarek „Taz“ Yassin Skylar Skylar beigetragen, der in der Live-Action-Adaption den Schiffskoch Sanji verkörpert.

Einigen Fans ist nun aufgefallen, was für eine unglaubliche Leistung Skylar zur Vorbereitung auf seine Rolle vollbracht hat. Eine ähnliche Leistung hatte bereits Emily Rudd als Nami vollbracht. Doch Skylar legt die Messlatte nochmal höher und zeigt, dass er der perfekte Sanji ist.

Taz Skylar als Sanji: So hat er sich auf One Piece vorbereitet

Was hat Skylar getan? Um sich so gut wie möglich auf die Rolle von Sanji vorzubereiten, hat Taz Skylar beispielsweise einen TaeKwonDo-Kurs begonnen. Auf diese Weise konnte er seine Stunts selbst ausführen, wie er freudig auf seinem Instagram-Profil zeigt.

Mittlerweile hat er sogar den schwarzen Gürtel im Kampfsport erhalten. Der Gürtel hat ihn zwei Jahre hartes Training gekostet. Seine erworbenen Fähigkeiten gibt es ab sofort in der Netflix-Serie zu sehen. Er sagt, dass er sich noch nie so sehr in seinem Leben für eine Rolle vorbereitet hat:

Außerdem hat Skylar einen Kochkurs belegt. Dadurch wusste er beispielsweise, wie er das Messer beim Schneiden halten muss, was wir jetzt ebenfalls in One Piece bestaunen können. Seine Kochkünste waren s gut, dass er das Produktionsteam mit seinem Essen hinter den Kulissen versorgt haben soll.

Was halten Fans davon? Seine unglaublichen Leistungen haben sich mittlerweile bei vielen Fans der Serie herumgesprochen. Sie feiern Skylar dafür, dass er so ein hartes Training durchgezogen hat und finden, er sei die perfekte Live-Action-Besetzung für Sanji. Für einige wird er dadurch zum Lieblings-Schauspieler aus der Serie.

Ein User schreibt im Reddit-Forum beispielsweise, dass er Sanji perfekt darstellt. Sogar der Akzent würde in der englischsprachigen Originalfassung zu Sanji passen. In Deutschland ist das kein Wunder, da hier die originalen Synchronsprecher*innen aus der Anime-Serie die Charaktere vertonen.

Da Skylar Spanisch spricht, vertont er außerdem Sanji in der spanischen Sprachausgabe der Netflix-Serie.

Ein weiterer User gefällt Taz Skylar sogar so gut, dass Sanji zu seinem liebsten Charakter wurde. Eigentlich mag er Sanji im Anime nicht, doch er würde Taz Skylar dem originalen Sanji vorziehen.

Als der Cast der Serie bekannt gegeben wurde, hatten viele Fans nicht daran geglaubt, dass er die Rolle gut verkörpern könnte. Doch die Reddit-User freuen sich nun mit Skylar, dass er das Gegenteil beweisen konnte.

Was haltet ihr von Taz Skylar als Sanji? Hat er die Rolle gut getroffen?