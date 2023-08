'Das ist angsteinflößend': One Piece zeigt Live Action-Teleschnecken der Netflix-Adaption und Fans flippen aus

Die One Piece-Serie von Netflix lässt nicht mehr lange auf sich warten und jetzt könnt ihr die Teleschnecken sehen.

In One Piece telefonieren die Leute mit Hilfe sogenannter Teleschnecken. Die funktionieren im Endeffekt wie unsere Telefone, nur dass es eben Schnecken sind. Die sehen im Manga und Anime tendenziell eher niedlich aus, aber das wird in der Live Action-Adaption offenbar anders sein. Die ersten Bilder der possierlichen Tierchen sorgen jedenfalls für haufenweise drastische Reaktionen.

One Piece: Die Live Action-Teleschnecken sind für die meisten Fans ein Fiebertraum mit Zähnen

Darum geht's: One Piece wurde von Netflix mit echten Schauspieler*innen verfilmt und das Ganze erscheint schon Ende dieses Monats. Dann könnt ihr euch direkt die gesamte erste Staffel ansehen und selbstverständlich wird die ordentlich beworben. Unter anderem mit diesen Bildern:

Eigentlich geht es hier um die Marine, aber die Fans reagieren vor allem auf die Teleschnecken und darauf, wie die in der Live Action-Version aussehen. Sagen wir es so: Die meisten zeigen sich nicht gerade begeistert davon, was aus den ursprünglich niedlichen Tierchen geworden ist.

Mit Zähnen: Neben den wirklich seltsam anmutenden Augen sorgen auch die menschlichen Münder und vor allem die Zähne im Gesicht der Teleschnecken für Belustigung bis puren Horror. Ein One Piece-Fan bezeichnet die realistischen Teleschnecken sogar als seinen neuen Schlafparalyse-Dämon. Die Schnecken sehen so aber auch wirklich gruselig aus.

Vor allem das Design mit den Zähnen kommt bei den allermeisten Fans wirklich gar nicht gut an: Da wird sich auch schon gefragt, wieso das keiner Person aufgefallen ist. Immerhin waren die seltsamen, menschlichen Zähne auch schon beim ersten Design von Sonic the Hedgehog zu dessen Kinofilm ein großer Kritikpunkt.

Selbstverständlich kommt der leicht ekelhafte Look aber nicht bei allen Fans schlecht an – ganz im Gegenteil:

Was sind Teleschnecken überhaupt? In One Piece werden die telepathisch begabten Tiere zum Telefonieren benutzt. Die Schnecken können nämlich über weite Strecken hin miteinander kommunizieren und geben das Gesagte per Gedankenkraft an ihre Artgenossen weiter. Menschen haben ihnen Wählscheibe, Hörer und Nummern verpasst.

Was haltet ihr davon, wie gefällt euch das Design und wie findet ihr insbesondere die Zähne?