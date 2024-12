One Piece-Schauspieler sagt Release für zweite Staffel der Netflix-Serie voraus und deutet erste Details für Staffel 3 an

Der Garp-Darsteller spricht über Staffel 2 und könnte dabei einige interessante Details verraten.

One Piece-Fans warten aktuell sehnsüchtig auf den Release der zweiten Staffel der Live-Action-Adaption von Netflix. Bis dahin müssen wir uns wohl oder übel noch ein wenig gedulden, aktuell sind nämlich die Dreharbeiten noch in vollem Gange.

Bislang gibt es noch keine offizielle Aussage dazu, wann genau die zweite Staffel erscheinen wird. Einer der Schauspieler hat jetzt aber zumindest einen möglichen Hinweis gegeben, wann es in etwa soweit sein könnte. Daneben spricht er auch über zukünftige Staffeln.

Garp-Schauspieler hält Release von Staffel 2 noch 2025 für wahrscheinlich

Bei einem kürzlichen Auftritt bei der Vienna Comic Con in Wien hat Vincent Regan, der Schauspieler hinter Vizeadmiral Garp in der Serie, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Im Interview mit Cerealkillerz hat er unter anderem auch über den Stand von Staffel 2 gesprochen. Auf die Frage, wie weit die Produktion fortgeschritten ist, erklärt der Darsteller:

"Ich habe meinen Teil von Season 2 gefilmt, alles was mein Charakter in der Staffel tut, ist fertig. Und jetzt schließen sie die Dreharbeiten ungefähr in einem Monat ab, glaube ich. Deshalb denke ich, dass die Staffel für Netflix vor Weihnachten nächstes Jahr fertig sein wird. Ich hoffe es."

Konkret bedeutet das also, dass Vincent Regan mit einem Release der zweiten Staffel bis Ende 2025 rechnet. Aber Vorsicht, das ist natürlich keine Bestätigung des Zeitraums. Aus den Worten des Darstellers wird nicht ganz ersichtlich, ob er hier mit dem groben Zeitplan vertraut ist oder es sich lediglich um eine Vermutung aufgrund seiner Erfahrungen handelt.

So oder so ist es aber durchaus eine interessante Einschätzung des Darstellers. Damit hören seiner Teaser aber noch nicht auf, Regan spricht nämlich darüber hinaus auch noch von einer dritten und womöglich sogar vierten Staffel für die Live-Action-Serie zu One Piece.

So schließt er nach seiner Aussage zum Release direkt mit einer Voraussage an, wann die Arbeiten an Staffel 3 losgehen könnten:

"Und ich schätze, dass sie sehr bald damit anfangen werden, Staffel 3 zu filmen. Und ich glaube sie machen- ich glaube, es heißt die Alabasta-Arc. Ich glaube, sie wird zwei Staffeln benötigen."

Diese Aussage dürfte Fans natürlich besonders deshalb aufhorchen lassen, weil eine dritte oder gar vierte Staffel für die Serie bislang noch gar nicht offiziell bestätigt ist. Es klingt aber ganz so, als rechne der Darsteller damit, dass die dritte Staffel kommt und schon bald in Produktion geht.

Nicht ganz klar ist, ob der Schauspieler hier tatsächlich gleichzeitig eine dritte und vierte Staffel anteast. Die Alabasta-Arc würde technisch gesehen nur die Ereignisse auf Alabasta selbst umfassen, während die Alabasta-Saga bereits mit der Reverse Mountain-Arc beginnt, die in Staffel 2 enthalten ist.

Nach seiner Aussage klingt es, als würde die Alabasta-Arc Staffel 3 und 4 umfassen. Es ist aber auch gut möglich, dass er hier lediglich die Begriffe durcheinander bringt und die Ereignisse auf Alabasta stattdessen in einer dritten Staffel komplett abgedeckt werden – wenn sie denn kommt.