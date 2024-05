One Piece auf Netflix: Zorro verrät seinen liebsten Story-Arc und zufälligerweise beinhaltet der einen seiner epischsten Kämpfe

Arata Mackenyu als Lorenor Zorro.

Die Netflix-Adaption von One Piece befindet sich gerade in der Vorbereitung für die Dreharbeiten der zweiten Staffel. Die erfolgreiche Live-Action-Serie erzählt die Ereignisse des Manga nach, weswegen die zweite Staffel in Logue Town beginnen wird. Im Hinblick auf die ganze Geschichte von One Piece sind wir aber immer noch am Anfang.

Der liebste Arc von Zorro-Schauspieler Arata Mackenyu lautet…

Deswegen hat Zorro-Schauspieler Arata Mackenyu bei der Frage nach seinem Lieblings-Arc auch eine große Auswahl. Mittlerweile kann das Werk von Eiichirō Oda schon über 32 Arcs in insgesamt elf Sagas vorweisen.

Dennoch hat sich Mackenyu für einen davon auf der Comic Con in Brüssel als seinen Liebling entschieden:

Seine Wahl fällt auf Dressrosa, einen langen, epischen und durchaus beliebten Arc von One Piece. Ein Teil der Strohhutpiraten stellt sich darin dem ehemaligen Samurai der Meere Don Quichotte de Flamingo und entthront ihn von seiner Rolle als König von Dressrosa.

Zufälligerweise findet im Dressrosa-Arc auch einer der bisher epischsten Kämpfe von Zorro statt. Darin stellt er sich gegen den Kommandanten von de Flamingos Pik-Truppe Pica. In Dressrosa findet auch ein kurzes Aufeinandertreffen zwischen zwei Schwertmeistern statt, als Zorro auf den Admiral Fujitora beziehungsweise Issho stößt.

Bis wir jedoch Arata Mackenyu in seinem Lieblings-Arc als Zorro in Dressrosa sehen, wird noch viel Zeit vergehen – falls dieser eher späte Arc überhaupt in der Live-Action-Variante adaptiert wird. Wir sind uns jedoch sicher, dass dies episch werden würde.

Aktuell bleibt uns jedoch nur, die zweite Staffel der Netflix-Adaption abzuwarten. Diese könnte immerhin mindestens genauso spannend wie das Seriendebüt ausfallen, weil sie wohl die Alabasta-Saga (auch Baroque-Firma-Saga genannt) zeigt. Ob die ganze Saga adaptiert wird, ist aktuell jedoch unklar.

