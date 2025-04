One Piece-Schöpfer enthüllte vor 16 Jahren seinen Lieblingsbösewicht und in der finalen Arc gehört er sogar zu den mächtigsten Charakteren

Die Teleschnecke von de Flamingo mag zwar so schurkisch wie ihr Vorbild aussehen, doch Odas Liebling ist ein anderer Bösewicht. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Während sich der Anime von One Piece in einer längeren Pause befindet, bekommen die Manga-Leser*innen weiterhin neue Inhalte geliefert. Teil davon ist auch ein bestimmter Schurke, der sich schon seit Ewigkeiten Ruffy und den Strohhüten in den Weg stellt – ja, teilweise sogar mit ihnen zusammenarbeitet.

Um wen es sich bei diesem Schurken handelt und wieso er der Lieblingsbösewicht von Mangaka Eiichiro Oda ist, verraten wir euch hier.

Wir stellen vor: der Lieblingsbösewicht von Oda

Der One Piece-Fan @writingpanini hat auf X den Ausschnitt eines älteren Interviews ausgegraben, in dem Oda seinen Lieblingsbösewicht benennt. Hier könnt ihr seine Antwort selbst sehen:

Demnach ist Buggy der Clown der Lieblingsbösewicht von Oda – zumindest im Jahr 2009.

Die Quellen streiten sich darüber, wie der Stand danach aussah. Zum Beispiel schreiben die Kolleg*innen von Comicbook.com, dass Oda auch Jahre später Buggy als Lieblingsschurken behielt. Diese Information weicht von derjenigen auf dem englischsprachigen One Piece Wiki ab, laut der Oda in den Folgejahren andere Bösewichte als seine Lieblinge betitelt habe.

Auf jeden Fall hat die Information zu einem bestimmten Zeitpunkt gepasst, und die Begründung hinter Odas Entscheidung ist amüsant: Buggy sei sein Liebling, weil er einfach zu zeichnen sei.

Das ist Buggy der Clown

Buggy feiert sein Debüt in One Piece innerhalb der ersten Folgen beziehungsweise Kapitel. Er ist der erste Gegner der frühen Strohhutpirat*innen Ruffy, Zorro und Nami, der selbst Teufelskräfte besitzt. Mithilfe der Trenn-Trenn-Frucht kann er seine Körperteile nach Belieben von sich abspalten und liefert dem anstrebenden Piratenkönig Ruffy einen würdigen Kampf.

Obwohl Buggy nie zu den stärksten Charakteren von One Piece gehört, mischt er sogar in der letzten Saga kräftig mit – Grund dafür ist eine Menge Glück (für ihn wohl eher Pech), das ihm seine aktuelle Position verleiht.

3:07 One Piece: Zweiter Netflix-Trailer zeigt uns mehr Story und Charaktere der Live-Action-Serie

Autoplay

Obwohl Buggys eigene Kampfkraft zu wünschen übrig lässt, wird er zum offiziellen Anführer der Cross Guild, die Kopfgelder auf Soldat*innen der Marine aussetzt. Das Ganze ist jedoch nur über ein Missverständnis entstanden, weil eigentlich die beiden starken Piraten Dracule Mihawk und Sir Crocodile die wahren Anführer der Organisation sind.

Das Missverständnis hatte jedoch so starke Auswirkungen, dass Buggy von der Weltregierung zu einem der Vier Kaiser ernannt wurde. “Seine“ Cross Guild ist eine der Parteien, die in der finalen Saga mitmischt, und der Grund dafür, wieso er aktuell zu den mächtigsten Charakteren zählt.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Welcher Charakter aus One Piece ist euer Lieblingsbösewicht?