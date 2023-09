One Piece: Aus diesen Mitgliedern besteht Buggys Crew in Staffel 1 der Netflix-Serie

Buggy hat einige Mitglieder um sich geschart.

Buggy ist einer der wichtigsten Antagonisten in One Piece. Er taucht zu Beginn von Ruffys Reise auf und bleibt auch noch in den aktuellen Kapiteln des Mangas erhalten. Auch in der Netflix-Serie bekommt seine Zirkustruppe einen spektakulären Auftritt. Alle Mitglieder, die zu Buggys Crew zählen, findet ihr im folgenden Artikel.

One Piece: Das ist Buggys Crew

Buggys Piratenbande gehört zu den stärksten im East Blue. Als sie auf Ruffy trifft, belagert sie gerade Orange Town und ist im Anime schon im Besitz der karte der Grandline. In der Netflix-Serie versuchen sie hingegen, die Karte von Ruffy, Nami und Zorro abzuluchsen. Die Crew erinnert an eine Zirkustruppe, auch ihr Schiff Big Top erinnert ein wenig an einen Zirkus.

Buggys Crew besteht aus vielen Mitgliedern einer Zirkustruppe.

Wer gehört zu Buggys Crew dazu?

Im Folgenden findet ihr alle Mitglieder aus Buggys Mannschaft, die in Staffel 1 der Netflix-Serie auftauchen. So könnt ihr euch die Mitglieder ansehen, ohne große Spoiler befürchten zu müssen.

Buggy

Kopfgeld : 15 Millionen Berry

: 15 Millionen Berry Fähigkeit/Waffe : Trenn-Trenn-Frucht

: Trenn-Trenn-Frucht Status: Kapitän der Buggy-Piratenbande

Buggy ist der Kopf der Piratenbande. Er war zuvor Mitglied einer anderen bekannten Piratenbande, was wir euch hier aber nicht spoilern wollen. Seine rote Nase ist echt, weshalb er sehr wütend darauf reagiert, wenn andere ihn deshalb hänseln. Mit der Trenn-Trenn-Frucht kann er seinen Körper in einzelne Teile zerlegen und wird dadurch immun gegen Schnitte.

Moji

Kopfgeld : keines

: keines Fähigkeit/Waffe : Zähmung von wilden Tieren

: Zähmung von wilden Tieren Status: Dompteur der Buggy-Piratenbande

Moji ist der Dompteur der Piratenbande und hat so beispielsweise den Löwen Richie zähmen können. Er nutzt Richie als sein persönliches Transportmittel. Seine Zähmungsversuche versagten allerdings beim kleinen Hund Chouchou, der in der Serie leider nur kurz zu sehen ist.

Kabaji

Kopfgeld : keines

: keines Fähigkeit/Waffe : Zähmung von wilden Tieren

: Zähmung von wilden Tieren Status: Jongleur der Buggy-Piratenbande

Der Artist kann besonders gut mit Schwertern und Dolchen umgehen. Kein Wunder also, dass er sich Zorro als seinen Gegner ausgesucht hat. Im Kampf benutzt er allerdings auch andere Tricks wie Rauchbomben. Zur Fortbewegung nutzt er ein Einrad, auf dem er balanciert. In der Netflix-Serie hatte Kabaji einen Bruder, der von Zorro getötet wurde.

Fnanborrows

Kopfgeld : keines

: keines Fähigkeit/Waffe : unbekannt

: unbekannt Status: Seiltänzergruppe der Buggy-Piratenbande

Die Fnanborrows haben nur einen kurzen Auftritt in der Netflix-Serie bzw. im Anime. Sie versuchen, Nami um ihr Gold zu erleichtern, doch die Diebin trickst die Gruppe aus und stiehlt ihnen ihr Schiff. In der Live-Action-Adaption sind die Fnanborrows nur zu zweit, im Anime sogar zu dritt.

Weitere Mitglieder von Buggys Crew

Einige der Mitglieder aus Buggys Piratenbande sind entweder nicht in der Netflix-Serie zu sehen oder stoßen erst zu einem späteren Zeitpunkt dazu. Deshalb listen wir euch alle weiteren Mitglieder auf, die es in Buggys Piratenbande gibt.

Achtung, Spoiler! Die folgende Auflistung enthält spätere Mitglieder aus Buggys Piratenbande, die vor der Gründung der Cross Guild in seiner Crew sind.

Folgende Mitglieder gibt es noch:

Richie

Herkules Domingo

Akrobaten

Gal Dino

Alvida

Buggys Piratencrew werden wir ebenfalls auf der Grandline zu sehen bekommen und deshalb vermutlich auch in kommenden Staffeln der Netflix-Serie. Buggy ist nämlich einer der wichtigsten Antagonisten der Serie. Ihr würdet uns gar nicht glauben, wie erfolgreich Buggy mit seiner Piratencrew noch werden wird!

Welches Mitglied der Buggy-Piratenbande hättet ihr gerne häufiger in der Netflix-Serie gesehen?