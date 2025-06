One Piece: Eiichiro Odas jüngste Bonuszeichnung sollte eigentlich etwas ganz anderes werden - und Fans wollen diese Hommage jetzt unbedingt sehen

Eiichiro Oda hatte für seine jüngste Bonuszeichnung eine ganz andere Idee - und nun fordern Fans, dass er die auch durchzieht. (Bildquelle: Toei Animation / Eiichiro Oda)

Zum Mangakapitel 1.149 hat sich One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda mal wieder eine Bonuszeichnung einfallen lassen: Das Bonuswerk zeigt die Strohhutpiraten und Freunde in einer Art Maid-Café, das zeitgleich eine Hommage an den Manga "Rip-Off Izakaya" darstellt.

Nachdem diese Zeichnung ursprünglich für ein Missverständnis gesorgt hatte, stellt sich nun heraus, dass das Motiv gar nicht der Plan war. Stattdessen wollte Oda passend zum aktuellen Elbaf-Arc an die One Piece-Vergangenheit erinnern.

Ein Zeitraffer enthüllt das verworfene Konzept

Auf dem offiziellen X-Account von One Piece werden immer wieder kurze Videos hochgeladen, die den Prozess bei Odas Bonuszeichnungen im Zeitraffer zeigen. Auch zur Café-Zeichnung von Mangakapitel 1.149 gibt es einen solchen Clip zu sehen.

Unschwer zu erkennen: Am Anfang dieses Videos sind keine Charaktere aus der fertigen Zeichnung zu sehen, sondern drei Riesen.

Bei diesen Riesen dürfte es sich um Boogey und Woogey handeln, die ihren ersten Auftritt in Kapitel 115 hatten und im aktuellen Elbaf-Arc eine zentrale Rolle einnehmen.

Der dritte Charakter im Bunde ist indes vermutlich Jarul, der "Held der Riesen", der seiner Bezeichnung in den aktuellen One Piece-Kapiteln alle Ehre macht.

Eine Hommage an einen 25 Jahre alten Arc

Die gewählten Posen kommen nicht von ungefähr. Sowohl Boogey als auch Woogey sitzen auf diesem Konzept mit verschränkten Armen und im Schneidersitz auf dem Boden.

Kommt euch bekannt vor? Dann bildet ihr euch das nicht ein, denn genau dieses Motiv nutzte Oda schon einmal für eine One Piece-Bonuszeichnung – genauer gesagt, in Kapitel 117; also nur kurz nach dem Debüt der beiden Riesen im "Little Garden"-Arc im Dezember 1999.

Die ent- und wieder verworfene Konzeptzeichnung hätte mit Jarul als Riesen aus dem aktuellen Elbaf-Arc die perfekte Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart geschlagen, wie viele Fans finden.

In einigen der Communityreaktionen wird zwar auch das Maid-Café für gut befunden, doch die Hommage an die alte Farbzeichnung wäre "schlicht perfekt" gewesen.

Doch es gibt noch Hoffnung: In der alten Zeichnung ist noch Alabasta-Prinzessin Vivi zu erkennen, die im Little Garden-Arc an der Seite der Strohhüte gekämpft hatte – möglicherweise hat Oda das Konzept auch deshalb verworfen, weil Vivi bisher nicht wieder zu unseren Helden dazugestoßen ist. Vielleicht hebt sich der One Piece-Schöpfer diese Idee also noch für einen besonderen Moment auf Elbaf auf ...

