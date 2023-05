Das neue One Piece-Poster zur Netflix-Serie zeigt endlich die Flying Lamb in voller Pracht

Sieht glücklich aus: Die Flying Lamb in der Netflix-Serie zu One Piece.

One Piece-Fans auf der ganzen Welt fiebern der neuen Serie entgegen, die noch in diesem Jahr an den Start gehen wird. Sie wird exklusiv bei Netflix laufen und 8 Folgen umfassen, zur Story gibt es allerdings noch keine Details.

Aber auch, wenn manche Infos noch nicht bekannt sind, wurde jetzt wieder etwas Öl ins Vorfreude-Feuer gegossen. Denn One Piece und Netflix haben das offizielle Poster zur Serie veröffentlicht – und dabei noch einmal den angestrebten Release im Jahr 2023 bestätigt.

So sieht das Poster zur Netflix-Serie aus

Neben dem markanten Schriftzug "Die Piraten kommen" gewährt das Poster auch einen hervorragenden Blick auf die Flying Lamb, das Schiff der Strohhutpiraten, welches natürlich auch in der Serie einen Auftritt bekommen wird.

Die Reaktionen sind positiv Unter anderem auf Twitter tauschen sich die Fans bereits aus und zeigen sich größtenteils zufrieden mit der Serienadaption. Wähhrend manche unter anderem die fehlende Farbe an den Hörnern kritisieren, feiern andere den fröhlichen Gesichtsausdruck des Schafs.

Hier gibt es eine direkte Gegenüberstellung von Anime-Fyling Lamb und Netflix Serien-Flying Lamb:

Mehr Infos zur Netflix-Serie

Einen konkreten Release-Termin für die One Piece-Serie auf Netflix gibt es bislang noch nicht, dafür aber bereits zahlreiche andere Informationen zur geplanten Umsetzung. Dazu zählen unter anderem der Cast und zumindest mögliche Plot-Details.

All das haben wir für euch in unserem oben verlinkten Übersichtsartikel zur Serie zusammengefasst.

Die One Piece-Serie steht an und wir haben eine Menge Fragen: Wie gefällt euch das Poster? Freut ihr euch auf die One Piece-Serie auf Netflix? Was erhofft ihr euch davon? Und wann glaubt ihr, wird die Umsetzung in diesem Jahr an den Start gehen?