Puma enthüllt One Piece-Sneaker - und sie sind hässlich

Crossover zwischen Sneaker-Marken und bekannten Anime-Franchises sind schon seit einer ganzen Weile ein großes Ding. Nachdem es nun unter anderem Dragon Ball Z- und Pokémon-Schuhe gibt, steigt nun auch One Piece ins Sneaker-Geschäft ein (via Comicbook).

Puma bringt One Piece-Schuhe raus und so sehen sie aus

Was ist neu? Puma hat die Zusammenarbeit mit der beliebten Anime- und Manga-Reihe vor Kurzem auf Twitter bestätigt. Gemeinsam bringen beide Marken einen speziellen One Piece-Sneaker auf den Markt, der auf den Namen "Cell Venom" hört und ... mit seinen Goldkettchen eher gewöhnungsbedürftig aussieht.

Serienschöpfer Eiichiro Oda hat Anfang des Jahres in einem Interview verraten, dass das One Piece nichts Immaterielles wie Freundschaft sein soll, sondern definitiv greifbar sei. Vielleicht verbirgt sich dahinter tatsächlich ein riesiger Goldschatz, den Gol D. Roger nach seinem Tod hinterlassen hat. Und vielleicht spiegelt sich dieser Goldschatz ja in diesen Puma-Sneakern wieder:

Wann und wo erscheinen die Schuhe? Wer die goldenen Schuhe kaufen will, muss aber wohl oder übel nach Japan reisen. Die Sneaker erscheinen dort exklusiv am 11. Oktober. Ob sie bei uns auf den Markt kommen, ist nicht bekannt. Infos zum Preis gibt es ebenfalls noch nicht.