One Piece-Cosplayerin zeigt geniale Gear 5-Interpretation und die Fans lieben es

Die Welt von One Piece ist gefüllt mit farbenfrohen Charakteren wie die Mitglieder der Strohhutpiraten bis hin zu den späteren Charakteren wie Uta. Ruffys eigene beeindruckende Formen dürfen natürlich bei dieser Erwähnung nicht fehlen, insbesondere seine Gear 5 Form, die riesige Wellen auf Social Media geschlagen hat, als siezum ersten Mal im Anime animiert wurde.

Ruffys Gear 5

Monkey D. Ruffy erreichte vor Kurzem im Anime die erweckte Form der Gum-Gum-Frucht: Das Gear 5. Diese Form stellt Ruffy eine übermenschliche Elastizität und erhöhte Stärke zur Verfügung und wird deshalb auch als “Krieger der Befreiung” bezeichnet. Seine Haare und Kleidung färben sich weiß, die Pupillen rot und der Hals des Piraten wird von einem Muster umhüllt, das an Wolken erinnert.

One Piece-Cosplay vom Feinstem

Ruffys beliebte Gear 5 in einem Cosplay nachvollziehbar und anschaulich darzustellen ist keine leichte Aufgabe, dennoch hat sich Instagram- und TikTok-Nutzerin snickerdoodlechan an den himmlischen Look vom Ruffys erwachter Form herangewagt. Und das Ergebnis ist großartig.

Hier könnt ihr das Cosplay in seiner vollen Pracht sehen:

"Das sieht so cool aus!" Von autisticpaintbrush__

"Kinnlade ist auf dem Boden! Das Warten war es wert!" Von pochaccoluvsyou

"Hut ab! Einer der Besten, die ich bis jetzt gesehen habe!" Von ttvmrbahkah

Cosplayer snickerdoodlechan hat ebenfalls Zorro von den Strohhutpiraten verkörpert und Link aus The Legend of Zelda.

Wo könnt ihr Ruffys Gear 5 sehen?

Im One Piece-Anime aktiviert Ruffy das Gear 5 zum ersten Mal in Folge 1071 und in Kapitel 1044 im Manga im Kampf gegen Kaido. Ihr könnt den Manga auf Shueisha digital online lesen und der Anime ist auf Crunchyroll mit japanischer Sprachausgabe und englischen Untertiteln verfügbar.

Was hält ihr von diesem etwas anderen Dreh zu Ruffys Gear 5 und welches Mitglied der Strohhutpiraten ist euer Liebling?