One Piece: Oda zeichnet Lysop im Gear 5-Look und es passt erstaunlich gut

(Post-Timeskip) Lysop lächelt bei Komplimenten. © Toei Animation/Eiichiro Oda

Nur wenige Manga-Zeichner*Innen haben eine gute Verbindung zu ihren Fans wie Eiichiro Oda. Für mehr als 20 Jahre hält der One Piece-Schöpfer seine große Fangemeinde regelmäßig auf dem Laufenden. Von Frage- und Antworten-Runden bis hin zu Interviews. Nichts liebt Oda mehr, als seinen Lesern und Leserinnen Freude zu bereiten, und jetzt hat Oda Lysop womöglich eines der besten Makeovers verpasst.

Schließlich ist einer seiner Spitznamen “Gott”-Lysop, den er nach den Geschehnissen in der Dressrosa Arc bekommen hat – also ist es nur richtig, dass er auch mal in den Geschmack des Gear 5 kommt. Vor Kurzem zeichnete Oda eine Version von Gear 5 Lysop für die Fans und sie funktioniert unerwartet gut.

Twitter/X-Nutzer @pewpiece postete die Zeichnung öffentlich:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auf der Zeichnung ist Lysop in der gummiartigen Gott-Form zu sehen – ganz genau sowie Ruffy in seiner Gear 5 Form. Seine dunklen Locken hängen lose herunter und sind so weiß geworden, dass es unmöglich ist, seine Nase zu übersehen. Mit einer Hand über dem Gesicht ist der Schütze herzhaft am Lachen, wodurch er stark dem mystischen Krieger und Sonnengott Nika aus der antiken Zeit von One Piece ähnelt.

In seinen Sprechblasen sagt er übersetzt: “Wahaha! Was auf Future Island passiert ist, fragt ihr? Lasst das jetzt erstmal beiseite und lasst uns losgehen und in See stechen wie gewöhnlich! Lysop-Galerie-Piraten!"

Lysop-Galerie-Piraten (Usopp Gallery Pirates) ist ein Segment aus Fan-Zeichnungen, das meistens immer am Ende eines Bandes zu finden ist, aber in wenigen Fällen auch den Frage- und Antworten-Bereich zwischen den Seiten ersetzen kann. Oda selbst zeichnet den Header und das Bild zur Einführung der Lysop-Galerie-Piraten, welches Lysop immer in diversen Kostümen darstellt. Die darauffolgenden Seiten sind gefüllt mit ausgewählten Zeichnungen von Leser*innen und werden von Lysop kommentiert.

Twitter/X-Nutzer @UsoApologist41 hat einiger dieser Seiten aus "Lysop-Galerie-Piraten"-Sektion veröffentlicht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das Gear 5 von Ruffy hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt vor einigen Monaten im Manga im Kapitel 1044 und war neulich in der Folge 1071 im Anime zu sehen. Dies ereignete sich mitten im Höhepunkt der Wano-Saga, in der Ruffy sein Gear 5 entfaltete und somit Wellen in den sozialen Medien mit seiner Transformation und seinem Kampf mit Kaido schlug.

Falls ihr noch auf dem neuesten Stand von One Piece seid, könnt ihr den Anime auf Crunchyroll nachholen oder auf Manga Plus den Manga lesen.

Was hält ihr von Lysop in Gear 5-Form und welchen der Strohhut-Piraten wollt ihr in Gear 5 sehen?