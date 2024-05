Vom Bubi zu Gear 5 - Geniale One Piece-Zeichnung zeigt Ruffys phänomenale Entwicklung

Ruffy hat sich in den letzten 25 Jahren stark weiterentwickelt.

Der Anime zu One Piece feiert in diesem Jahr seinen 25 Geburtstag. Der One Piece Day findet in diesem Jahr am 10. und 11. August 2024 statt. Kurz danach soll eine Ausstellung in Tokyo eröffnen, zu der es nun ein beeindruckendes Bild gibt (via One Piece).

One Piece: Ruffys Entwicklung bis zum Gear 5 in einem Bild

Was ist das für ein Bild? Die Zeichnung soll die „One Piece Emotion“-Ausstellung bewerben und wurde extra dafür angefertigt. In dem Bild ist Ruffy zu sehen, der in verschiedenen Stadien abgebildet ist:

Zunächst ist Ruffy nur eine Konzeptzeichnung und schaut vom Boden herauf.

Daraufhin ist er mit einem leichten Nebel umgeben, den wir beispielsweise von Gear 2 kennen.

Der dritte Ausschnitt zeigt Ruffy, dessen Faust mittlerweile von Flammen eingehüllt ist. Vermutlich handelt es sich hierbei um seinen Red Hawk-Angriff.

Im letzten Schritt sehen wir Ruffy in seiner Gear 5-Form, bei der sich schwarze Blitze um ihn bilden.

Die Zeichnung könnt ihr euch auf dem offiziellen Twitter-Account ansehen:

Das Bild stammt nicht von Schöpfer Eiichiro Oda selbst, sondern von Yusaku Gyo. Das Bild basiert auf dem Konzept „der Prozess der Umwandlung einer Originalzeichnung in eine Animation“ und zeigt symbolisch, wie Ruffy vom kleinen Hänfling zum starken Krieger gewachsen ist.

Was hat es mit der Ausstellung auf sich? Die Ausstellung soll zunächst vom 12. August bis zum 1. September 2024 im Shinjuku Sumitomo Building Triangle Square stattfinden. Sie soll sich vor allem auf den Wa no Kuni- und den Egghead-Arc fokussieren. Letzterer ist sowohl auf Crunchyroll als auch auf Netflix zu sehen.

Besonders cool: Jede Person, die die Ausstellung besucht, bekommt eine kleine Figur geschenkt. Sie zeigt Ruffy in seiner Gear 5-Form, wie er den welligen Boden anhebt. Darauf ist der Name der Ausstellung zu lesen.

Hier gibt es ein Bild der Figur:

Besuchende sollen auf der Ausstellung verschiedene Stände betrachten können, bei denen die originalen Synchronsprecher über Kopfhörer die wichtigsten Informationen vortragen. Es gibt sogar eine kleine Ecke, in der ein Hologramm von Dr. Vegapunk die Besuchenden empfängt und mit nützlichen Informationen versorgt.

Solltet ihr euch zum genannten Zeitraum also in Japan befinden und ein großer Fan von One Piece sein, dürft ihr die Ausstellung nicht verpassen.

Was würdet ihr euch von so einer Ausstellung erhoffen?