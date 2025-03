One Piece: Das Königreich, in dem Ruffy aufgewachsen ist, basiert auf einer echten Provinz in Spanien

Ruffy ist an einem wunderschönen Örtchen aufgewachsen, das an reale Länder aus Europa angelehnt ist. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Der fantasievolle Manga von One Piece basiert zu Teilen auf reale Orte, was ihr am besten an den beiden Ländern Dressrosa (Spanien) und Wano (Japan) sehen könnt. Aber auch bei kleineren, unscheinbaren Gebieten hat sich der Mangaka Eiichiro Oda von unserer realen Welt inspirieren lassen.

Wusstet ihr zum Beispiel, dass der Protagonist Ruffy in einem Königreich aufgewachsen ist, das an eine Provinz in Spanien angelehnt ist?

Ruffy ist in einer spanischen Provinz aufgewachsen

One Piece beginnt mit dem Aufbruch des anstrebenden Piraten Ruffy. Er verlässt das Windmühlendorf, in dem er über zehn Jahre lang aufwuchs und das Teil des Goa-Königreichs ist.

Während das Windmühlendorf auf die beiden Ortschaften Norfolk aus England sowie Volendam aus den Niederlanden basiert, ließ sich Oda für das größere Goa-Königreich von der spanischen Provinz Castelló inspirieren.

Dabei sollen nicht nur die Landschaften an die reale Ortschaft erinnern, sondern auch echte Wahrzeichen aus Spanien wie das Haus Milà oder die Serranía de Ronda. Für die herausstechende Burg des Goa-Königreichs ließ sich Oda dabei von der spanischen Gemeinde Morella inspirieren, die sich in der besagten Castelló-Provinz befindet und ein ähnlich imposantes Bauwerk vorzuweisen hat.

Offizieller One Piece-Reiseführer stellt viele Orte vor

Die Informationen zu Ruffys Heimatort sind im offiziellen One-Piece-Reiseführer namens Rurubu One Piece enthalten, der zum Jubiläum von insgesamt über 1000 Manga-Kapiteln im Jahr 2021 erschienen ist.

Darin werden viele weitere Orte mitsamt ihrer Inspiration aus der realen Welt vorgestellt. Daraus geht hervor, dass auch Deutschland in der Welt von One Piece vertreten ist. So basieren etwa der frühe Schauplatz Orange Town auf die Stadt Rothenburg ob der Tauber oder das Drum-Schloss auf der Winterinsel auf dem bekannten Schloss Neuschwanstein.

Animes und Mangas sind öfter von der echten Welt inspiriert

Es ist nicht selten, dass Mangakas sich von realen Orten für ihre Werke inspirieren lassen. In vielen Mangas sowie Animes könnt ihr deswegen authentische Landschaften aus Japan sehen. Für uns wird es natürlich besonders interessant, wenn wir die Orte selbst kennen oder ein Besuch keinen Flug über die halbe Erdkugel voraussetzt.

Ein beliebtes Beispiel aus Deutschland dürfte das Städtchen Nördlingen sein, auf das Shiganshina aus Attack on Titan basiert und das Kollegin Samara sogar schon selbst besucht hat:

Die mittelalterlichen Mauern rund um die Altstadt sehen auch in Echt beeindruckend aus und sind als Inspiration unschwer zu erkennen.

