Ruffys Stimme war seit Jahren nicht nur in One Piece, sondern auch in High School Musical zu hören und das dürften nur die wenigsten bemerkt haben

Monkey D. Ruffys Stimme ist tatsächlich auch in High School Musical zu hören - allerdings nur im Deutschen. (© Eiichiro Oda, Toei Animation / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

Wenn ihr jahrelang die One Piece-Abenteuer von Monkey D. Ruffy und parallel die musikalischen Eskapaden von Troy Bolton in "High School Musical" verfolgt habt, könntet ihr eine kleine Gemeinsamkeit festgestellt haben: Beide Charaktere teilen sich in der deutschen Tonspur dieselbe Stimme.



Daniel Schlauch ist nämlich seit 2003 die feste Stimme des energiegeladenen Piratenkapitäns – und synchronisiert seit 2006 parallel Hollywood-Star Zac Efron in allen seinen Produktionen.

Von der Grandline in die Highschool-Turnhalle

Diese Parallelkarriere begann zeitlich ziemlich nah beieinander. Während Schlauch im Jahr 2003 für die Rolle des Ruffy in One Piece verpflichtet wurde und dem Piraten seither in über 1.000 Folgen, zahlreichen Spielfilmen und Nebenproduktionen seine Stimme leiht, ergab sich 2006 eine neue Herausforderung.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Autoplay

Disney besetzte ihn nämlich ab diesem Jahr für die deutsche Synchronfassung von Troy Bolton in der Musical-Produktion "High School Musical". Der Film wurde am 2. September 2006 auf dem deutschen Disney Channel erstausgestrahlt, die Free-TV-Premiere folgte am 17. September 2006.

Die Zusammenarbeit setzte sich in sämtlichen Efron-Produktionen fort, darunter "17 Again - Back to High School" (2009), "The Greatest Showman" (2017), "Baywatch"(2017) und "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" (2019).

Schlauch dürfte beide Rollen auch in absehbarer Zukunft fortsetzen: ProSieben Maxx strahlt kontinuierlich neue Folgen aus, die Schlauch vertont. Zudem wurde im November 2025 eine komplette Neuauflage der deutschen Synchronfassung in die Wege geleitet:

Mehr zum Thema Der One Piece-Anime bekommt eine neue deutsche Synchro – und schon bald könnt ihr die ersten Folgen auf Netflix sehen von Myki Trieu

Neben Ruffy und Zac Efron hat Daniel Schlauch auch weitere ziemlich bekannte Rollen übernommen: In "Hör mal, wer da hämmert" vertonte er den jüngsten Sohn Mark Taylor, in "Danny Phantom" (2005) sprach er die Titelfigur Danny, und in "Rick and Morty" leiht er seit 2014 der Figur Squanchy seine Stimme.