Früher gab es LEGO-Boxen mit wirklich gruseligen Details: Hier wurde einfach ein Mensch von einem Krokodil gefressen

Kanntet ihr diese kuriosen Details aus Sets, die so gar nicht jugendfrei sind?

Jonas Herrmann
11.03.2026 | 19:33 Uhr

Das Krokodil hatte offenbar Hunger. (Bild: Some_Dude_Yeah auf Reddit) Das Krokodil hatte offenbar Hunger. (Bild: Some_Dude_Yeah auf Reddit)

Auch wenn immer mehr Erwachsene LEGO für sich (wieder-)entdecken, handelt es sich bei bei vielen Sets im Grunde um Spielzeug für Kinder. Umso abgefahrener sind einige der Details und Themen, die schon in Sets verarbeitet wurden.

Nicht ganz jugendfreie LEGO-Sets

LEGO bietet zahlreiche Sets zu Universen wie Star Wars, Jurassic Park oder Herr der Ringe, in denen es ja durchaus auch gewaltsam zugeht. Der dänische Spielzeughersteller geht dabei aber in der Regel einen jugendfreien Weg, bei dem allzu drastische Darstellungen vermieden werden.

Video starten 0:36 Wir haben den Golden Retriever Welpen von LEGO gebaut und zeigen euch seine Besonderheiten

Es gibt aber auch Ausnahmen, wie ein aktueller Reddit-Post beweist. Dort postet der User "Some_Dude_Yeah" nämlich ein Bild vom Set "6490 Wüstenflitzer" aus dem Jahr 1997. Auf der Verpackung ist dabei eindeutig ein Krokodil zu sehen, das noch die Reste eines Skeletts im Maul hat.

Ein ziemlich düsteres Detail für ein Set, in dem es eigentlich um einen coolen Jeep geht. Der User möchte von der Community wissen, in welchen Sets es ähnliche Kuriositäten gibt. Den Post findet ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die LEGO-Fans auf Reddit lassen sich natürlich nicht zweimal bitten und liefern eine ganze Reihe von Beispielen für solche "Grusel-Details":

  • Das Set "8104 Exo Force Shadow Crawler" aus dem Jahr 2007 zeigt einen Kampfroboter mit einem Pod auf dem Rücken, in dem ein Skelett zu sehen ist.
  • In den Sets "6246 Crocodile Cage" (1994) und "6761 Bandit's Secret Hide-Out" (1996) sind aufgespießte Köpfe von Minifiguren enthalten.
  • Im 2023 erschienenen Set "21341 Disney Hocus Pocus: Das Hexenhaus der Sanderson-Schwestern" sind zwei Skelette in Käfigen auf dem Dachboden versteckt, die wohl für Ice und Jay aus dem Film stehen. Offenbar wurden sie nie gerettet.
Derzeit beliebt auf GamePro.de
1
LEGO-Fan entdeckt neue Bautechnik, weil es keine passende Schrift für sein Set gibt - die Lösung sind Gummibänder "sieht wie eine verbotene Technik aus"
von Eleen Reinke
2
One Piece Staffel 2 auf Netflix: Release-Uhrzeit, Folgen und was ihr sonst noch zum Season 2-Start wissen müsst
von Eleen Reinke
3
Diesen Yoshi-Popcorn-Eimer brauche ich unbedingt für den Mario Galaxy-Film - allerdings gibt es ein Problem
von Tobias Veltin

Es gibt aber auch Sets, die es ganz grundsätzlich heute wohl nicht mehr geben würde. Die Sets "6563 Gator Landing" (1996) und "1687 Midnight Transport" (1993) zeigen beispielsweise ziemlich eindeutig Drogenschmuggler, die mit Flugzeugen, Booten und Helikoptern ihre Ware verschieben.

Habt ihr auch Beispiele für solche "Grusel-Details" aus LEGO-Sets?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
GTA 5: Welches Haus in Los Santos ist das Älteste? YouTuber beantwortet die Frage und läuft dafür über fast die ganze Map

vor 28 Minuten

GTA 5: Welches Haus in Los Santos ist das Älteste? YouTuber beantwortet die Frage und läuft dafür über fast die ganze Map
Früher gab es LEGO-Boxen mit wirklich gruseligen Details: Hier wurde einfach ein Mensch von einem Krokodil gefressen

vor 40 Minuten

Früher gab es LEGO-Boxen mit wirklich gruseligen Details: Hier wurde einfach ein Mensch von einem Krokodil gefressen
7-Jähriger verliert seine Pokémon-Sammlung am Flughafen und bekommt daraufhin über 17.000 Karten geschenkt

vor 58 Minuten

7-Jähriger verliert seine Pokémon-Sammlung am Flughafen und bekommt daraufhin über 17.000 Karten geschenkt
Microsoft hat den Release der nächsten Xbox eingegrenzt und einen ganzen Batzen Hardware-Details verraten   2  

vor einer Stunde

Microsoft hat den Release der nächsten Xbox eingegrenzt und einen ganzen Batzen Hardware-Details verraten
mehr anzeigen