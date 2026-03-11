Früher gab es LEGO-Boxen mit wirklich gruseligen Details: Hier wurde einfach ein Mensch von einem Krokodil gefressen

Das Krokodil hatte offenbar Hunger. (Bild: Some_Dude_Yeah auf Reddit)

Auch wenn immer mehr Erwachsene LEGO für sich (wieder-)entdecken, handelt es sich bei bei vielen Sets im Grunde um Spielzeug für Kinder. Umso abgefahrener sind einige der Details und Themen, die schon in Sets verarbeitet wurden.

Nicht ganz jugendfreie LEGO-Sets

LEGO bietet zahlreiche Sets zu Universen wie Star Wars, Jurassic Park oder Herr der Ringe, in denen es ja durchaus auch gewaltsam zugeht. Der dänische Spielzeughersteller geht dabei aber in der Regel einen jugendfreien Weg, bei dem allzu drastische Darstellungen vermieden werden.

Es gibt aber auch Ausnahmen, wie ein aktueller Reddit-Post beweist. Dort postet der User "Some_Dude_Yeah" nämlich ein Bild vom Set "6490 Wüstenflitzer" aus dem Jahr 1997. Auf der Verpackung ist dabei eindeutig ein Krokodil zu sehen, das noch die Reste eines Skeletts im Maul hat.

Ein ziemlich düsteres Detail für ein Set, in dem es eigentlich um einen coolen Jeep geht. Der User möchte von der Community wissen, in welchen Sets es ähnliche Kuriositäten gibt. Den Post findet ihr hier:

Die LEGO-Fans auf Reddit lassen sich natürlich nicht zweimal bitten und liefern eine ganze Reihe von Beispielen für solche "Grusel-Details":

Das Set "8104 Exo Force Shadow Crawler" aus dem Jahr 2007 zeigt einen Kampfroboter mit einem Pod auf dem Rücken, in dem ein Skelett zu sehen ist.

In den Sets "6246 Crocodile Cage" (1994) und "6761 Bandit's Secret Hide-Out" (1996) sind aufgespießte Köpfe von Minifiguren enthalten.

Im 2023 erschienenen Set "21341 Disney Hocus Pocus: Das Hexenhaus der Sanderson-Schwestern" sind zwei Skelette in Käfigen auf dem Dachboden versteckt, die wohl für Ice und Jay aus dem Film stehen. Offenbar wurden sie nie gerettet.

Es gibt aber auch Sets, die es ganz grundsätzlich heute wohl nicht mehr geben würde. Die Sets "6563 Gator Landing" (1996) und "1687 Midnight Transport" (1993) zeigen beispielsweise ziemlich eindeutig Drogenschmuggler, die mit Flugzeugen, Booten und Helikoptern ihre Ware verschieben.

Habt ihr auch Beispiele für solche "Grusel-Details" aus LEGO-Sets?