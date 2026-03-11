One Piece auf Netflix zeigt jetzt schon Brook und warum sein frühzeitiges Erscheinen so wichtig für die Geschichte ist

Brook taucht mit den Rumbar-Piraten bereits in der zweiten Staffel von Netflix' Live-Action-Serie auf. (© Eiichiro Oda, Netflix)

Die zweite Staffel der beliebten Live-Action-Serie der legendären Manga-Reihe und Anime-Serie One Piece ist endlich erschienen. Diese überrascht uns mit ein paar inhaltlichen Änderungen. Eine davon ist das Auftreten des Piraten Brook, den Zuschauer*innen auf keinen Fall als einen simplen Nebencharakter abtun sollten – immerhin ist er eine der wichtigsten Figuren in One Piece.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu Brooks Identität und seiner Rolle in der Geschichte von One Piece.

Wer ist Brook? Das ist sein Debüt in der Live-Action-Adaption

Brook ist eigentlich ein (zukünftiges) Mitglied der Strohhut-Piraten, das sowohl im Anime als auch im Manga deutlich später auftaucht als in der Live-Action-Serie. Sein Debüt feiert der Musiker ursprünglich erst im Thriller Bark Arc.

In der Live-Action-Serie von Netflix erscheint er jedoch bereits in einer Rückblende in der zweiten Episode “Good Whale Hunting“ von One Piece Season 2. Darin treffen die Strohhut-Piraten auf den riesigen Wal Laboon, der seit vielen Jahren auf die Rückkehr der Rumbar-Piraten wartet.

Durch die Begegnung mit Laboon erfahren die Strohhut-Piraten erstmals von Brook, dem leidenschaftlichen Musiker und Mitglied der Rumbar-Piraten. In einer Rückblende sehen Fans Brook schließlich zum ersten Mal, wie er für Laboon auf seiner Geige spielt und sogar singt.

Weder Laboon noch den Strohhüten ist zu diesem Zeitpunkt bewusst, was den Rumbar-Piraten zugestoßen ist – und was aus Brook geworden ist.

Brooks tragische Hintergrundgeschichte

Nicht lange nach ihrem Abschied von Laboon ereilte die Rumbar-Piraten ein tragisches Schicksal. Ihr Kapitän erkrankte unheilbar und verließ die Bande. Die restlichen Mitglieder – darunter auch Brook – gerieten später im Florian-Dreieck in den Hinterhalt einer feindlichen Piratencrew, die giftige Waffen einsetzte.

Ohne Heilmittel oder ausreichend Vorräte starben schließlich alle Mitglieder der Rumbar-Piraten an dem Gift – auch Brook. Zumindest scheint es so, denn Brook lebt tatsächlich noch, wenn auch nicht ganz so, wie Zuschauer*innen der Serie es erwarten würden. Er ist nämlich nur noch ein Skelett.

Brook konnte nicht an der Seite seiner Kamerad*innen sterben und erwacht wieder als Skelett. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Weshalb Brook noch lebt und wie er ein Strohhut-Pirat wird

Brook hatte vor seinem Tod die Totenreich-Teufelsfrucht gegessen. Als er an der Seite seiner Kameraden starb, entfaltete sich schließlich die volle Kraft der Teufelsfrucht: Seine Seele wurde von seinem Körper getrennt.

Dadurch war es ihm möglich, mit seiner Seele wieder in seinen Körper einzutauchen und sich somit “wiederzubeleben”. Da seine Seele nach dem Tod jedoch jahrelang im Florian-Dreieck umherirrte, war sein Körper zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig verwest.

Als er schließlich zurückfand, war nur noch ein Skelett übrig. Deshalb lebt Brook bis heute noch, aber eben in der Gestalt eines Skeletts. Dank seiner Teufelskräfte kann er nun sogar seine Seele zeitweise von seinem Körper trennen und sich im Kampf als auch in anderen Situationen so einen Vorteil verschaffen.

Im Anime und Manga trifft Brook im Thriller Bark Arc auf die Strohhüte. Ruffy möchte ihn dabei sofort als Musiker für seine Bande gewinnen, doch Brook lehnt zunächst ab, da er noch eine Rechnung mit dem Antagonisten des Arcs Gecko Moria offen hat.

Nachdem die Strohhüte ihm dabei geholfen haben, dieses Problem zu lösen, schließt sich Brook am Ende des Thriller Bark-Arcs schließlich der Crew an und wird einer der wichtigsten Charaktere der Geschichte von One Piece.

Wie ist eure Meinung zu Brooks frühem Debüt in der Live-Action-Serie und seid ihr gespannt darauf, wie Netflix die Serie weiter adaptieren wird?