829 von 831 Spieler scheitern beim Versuch, ein legendäres Adventure aus den 1980ern ohne Komplettlösung durchzuspielen - und mir wäre es kein Stück besser ergangen

Point and Click-Adventures wie Monkey Island sind ohne jegliche Hilfe echt knackige Rätselbrocken.

Während wir uns heutzutage binnen Sekunden durchs Internet wühlen können, um schnell einen Guide zu öffnen, sah das vor 40 Jahren noch ganz anders aus. Wer beispielsweise in den 1980ern bei einem Point'n Click-Adventure nicht mehr weiter kam und an einem Rätsel festhing, hatte drei Optionen: ein Lösungsbuch aufschlagen, den nerdigen Nachbarn anhauen oder einfach so lange alle möglichen Kombinationen durchgehen, bis es dann doch weitergeht – was oft Tage dauern konnte.

Ich weiß noch heute ganz genau, wie ich mir damals an Monkey Island oder auch Floyd: Es gibt noch Helden gefühlte Ewigkeiten die Zähne ausgebissen habe, ehe dann endlich der erlösende Einfall kam und es weiterging.

Umso mehr musste ich bei einer Studie schmunzeln, in der 831 Probanden binnen vier Stunden das legendäre Maniac Mansion aus dem Jahr 1987 durchzocken sollten. Und zwar ohne vorab zu wissen, welches Spiel sie erwartet. (via PC Gamer)

Super harte Testbedingungen

Im sogenannten AGAT-Examen (Adventure Game Aptitude Test) wollte man Folgendes herausfinden: Wie viele Personen können heutzutage ein PnC-Adventure aus den 1980ern ohne Lösungsbuch durchspielen?

Und wäre das allein nicht schon schwer genug, entschied man sich als Testspiel für den Ron Gilbert-Klassiker Maniac Mansion und baute zudem ein Zeitlimit von lediglich vier Stunden ein.

Vorab schummeln und Maniac Mansion bereits vor dem Test zu üben, war übrigens nicht möglich. Welches Adventure an der Reihe ist, wurde nämlich im Vorfeld nicht verraten.

Damit auch während der Testphase niemand heimlich schummelt und sich beispielsweise auf dem Smartphone einen Walkthrough anschaut, wurden alle Teilnehmer mit einer Webcam und einem Mikrofon überwacht.

So war es lediglich möglich, dass einer der Probanden Maniac Mansion früher schon durchgespielt hatte und sich noch an den richtigen Lösungsweg erinnern konnte.

Eine Durchfallrate von 99,75 Prozent

Und so kam es aufgrund der Härte der Aufgabe, wie es kommen musste, und von den 831 Personen, die zum Test antraten, konnten lediglich zwei Maniac Mansion binnen der Zeitvorgabe beenden – was übrigens mit einem Beweisbild festgehalten werden musste.

99,75 Prozent haben den Test nicht bestanden und ich kann jeden einzelnen so gut verstehen. Zwar hab ich selbst Maniac Mansion vor gut 20 Jahren nachgeholt. Allerdings hab ich bis heute schon längst wieder viele der Lösungswege vergessen und würde zudem das eigentlich recht kurze Adventure unter Testbedingungen niemals in unter vier Stunden packen.

Es ist daher vielmehr eine absolute Meisterleistung, das AGAT-Examen zu bestehen und an die beiden Gewinner: Respekt!

Keine Gnade! Laut Woe Industries wurden die Prüfungsbedingungen übrigens sehr ernst genommen. Wer zu spät zum Test erschien, wurde nachträglich disqualifiziert. Darunter auch ein Proband, der Maniac Mansion innerhalb der Zeitvorgabe beenden konnte.

Ein wohl scherzhaft eingeschickter Screenshot, auf dem eine Banküberweisung über 1000 US-Dollar zu Bestechungszwecken zu sehen war, wurde übrigens auch abgelehnt.

Für mich ist die Studie auf jeden Fall ein voller Erfolg. Nicht nur, weil sie einem meiner liebsten Genres wieder Sichtbarkeit verschafft, sondern auch um aufzuzeigen, wie knackig Retro-Gaming war und dass man bei schweren Spielen nicht immer gleich an Dark Souls und Co. denken muss.

Welche Point & Click-Adventures habt ihr schon gespielt und habt ihr euch dabei auch so sehr den Kopf zerbrochen?