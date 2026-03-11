GTA 5: Welches Haus in Los Santos ist das Älteste? YouTuber beantwortet die Frage und läuft dafür über fast die ganze Map

GTA 5 hat sehr viele Gebäude. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, welches das älteste davon ist?

Niemand nimmt Open World-Spiele so unter die Lupe, wie es der YouTuber Any Austin macht. Er widmet sich den wirklich wichtigen Fragen wie der, ob die Flüsse in Zelda BotWs Hyrule eigentlich Sinn ergeben, wohin die RDR2-Stromleitungen führen oder eben welches Gebäude eigentlich das Älteste in GTA 5 ist. Die Antworten fallen stets spannender als erwartet aus.

In seinem neuesten Video will Austin herausfinden, welches Haus in Rockstars Open World-Megahit zuerst gebaut worden wäre, wenn Los Santos eine echt Stadt wäre. Dazu werden weder Kosten noch Mühen gescheut und los gehen die Ermittlungen auf unnachahmliche Art. Zu Fuß.

Der YouTuber macht sich auf den Weg, die fiktive Stadt Los Santos aus einer ganz neuen Perspektive zu erkunden. In den südlichen Industrie-Gebieten und Wohngegenden gibt es überraschend viel unterschiedliche Architektur, die ziemlich viele Rückschlüsse zulässt. Das allermeiste dürfte allerdings nicht älter als aus den 1920er Jahren sein.

In Downtown Los Santos gibt es zwar eine Kathedrale, die aber nur ein Nachbau und natürlich keine echte, gotische Architektur von vor 1.000 Jahren ist. In den Hügeln ganz im Norden oder am Strand im Westen existieren ebenfalls keine vielversprechenden Kandidaten für das älteste Haus des Spiels.

Im Osten von Vinewood finden sich dann aber gleich drei Gebäude, die äußerst interessant wirken. Insbesondere ein mexikanisches Restaurant sieht ganz danach aus, als hätte es in der echten Welt irgendwann zwischen 1880 und 1900 erbaut worden sein können. Was sich an den offenbar handgefertigten Ziegelstein-Bögen über den Fenstern und den Verzierungen unter dem Dach erkennen lassen soll.

Hier könnt ihr euch das äußerst unterhaltsame und lehrreiche Video in seiner ganzen Pracht anschauen:

Aber ganz so einfach ist die Angelegenheit dann doch nicht. Die Map von GTA 5 besteht bekanntermaßen nicht nur aus Los Santos. Da gibt es zum Beispiel auch noch Paleto Bay, auf dessen Ortsschild sogar steht, dass es im Jahr 1898 gegründet worden ist.

In diesem kleinen Örtchen existiert dann auch eine Kirche, die ebenfalls gute Chancen auf den Titel "ältestes Gebäude in GTA 5" hat. Die hübsche Kirche aus Holz soll in einem Architekturstil namens carpenter gothic erbaut worden sein. Der war wohl besonders in den USA und in den 1890er Jahren beliebt.

Wir können also davon ausgehen, dass diese Kirche hier wahrscheinlich 1898 erbaut worden ist. Aber ist sie damit auch das älteste Haus in GTA 5? Das bleibt leider unklar, weil es ja auch noch das mexikanische Restaurant (theoretisch erbaut irgendwann zwischen 1880 und 1900) gibt. Fest dürfte aber stehen, dass dieses Restaurant das älteste Gebäude in Los Santos darstellt, weil die Kirche ja in Paleto Bay steht.

Wahrscheinlich habt ihr es selbst schon bemerkt und auch Any Austin betont das in seinen Videos immer wieder: Ihr solltet das Ganze nicht allzu ernst nehmen und eher mit einem Augenzwinkern verstehen. Es handelt sich hierbei nicht um eine wissenschaftliche Abhandlung, sondern eher um einen spaßigen, neuen Blickwinkel auf ein sehr bekanntes Spiel.

Was hättet ihr erwartet, von wann das älteste Gebäude in GTA 5 ist?