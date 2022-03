One Piece zeigt endlich Ruffys neue Form und die ist noch besser als erhofft

One Piece-Held Monkey D. Ruffy läuft zu neuer Höchstform auf und schaltet einen Gang hoch. Wie erwartet kehrt der Manga in Kapitel 1044 mit einem richtigen Knall zurück. In dieser Ausgabe werden gleich mehrere große Geheimnisse enthüllt und Fragen geklärt. Vor allem erhält der Held aber eine richtige neue Form und die wirkt wirklich beeindruckend.

ACHTUNG, es folgen SPOILER!

Monkey D. Ruffy ist zurück, und zwar stärker als je zuvor

Darum geht's: Das heiß und sehnsüchtig erwartete One Piece-Kapitel 1044 ist da. Nachdem das letzte mit einem fiesen Cliffhanger geendet hatte, wissen wir jetzt, was aus Monkey D. Ruffy geworden ist. Wir können zweifellos sagen, dass sich das Warten gelohnt hat und die Hoffnungen und Erwartungen mehr als erfüllt wurden.

Ruffys neue Form: Monkey D. Ruffy ist im neuen Kapitel des One Piece-Mangas nicht nur wohlauf, sondern fitter denn je. Das verdankt er seiner neuen Form Gear Fifth und dem damit einhergehenden Power-Boost. Der fällt enorm aus: Die Weltregierung hat bereits bestätigt, dass die Kraft der Teufelsfrucht unendlich ist.

So sieht Gear Five aus: Die neue Form nimmt auf den ersten Blick keine große Veränderungen an Ruffy vor, sein Körper dient nach wie vor als Grundlage. Allerdings scheinen die Haare gewachsen zu sein, die Farbe verändert zu haben und irgendwie in Flammen zu stehen.

Das kann er jetzt: Monkey D. Ruffy erklärt selbst, er könne jetzt endlich all das tun, was er schon immer tun wollte. Außerdem hat er jetzt wohl auch die Macht, nicht nur sich selbst nach Belieben zu dehnen, zu strecken und aufzupusten, sondern kann diese Fähigkeit auch auf andere Dinge übertragen. Zum Beispiel die Erde, mit der er prompt einen Angriff zurückwirft.

Außerdem wurde auch noch der Name von Ruffys Teufelsfrucht verraten. Dabei handelt es sich nämlich nicht einfach nur um die Gomu Gomu-Frucht, sondern um die namens Hito Hito no Mi. Genau die, vor der sich die Weltregierung so sehr fürchtet, dass sogar versucht wurde, sie zu verstecken:

One Piece-Fans im 7. Himmel: In Kapitel 1044 des One Piece-Mangas steckte aber sogar noch mehr - was wir jetzt nicht weiter verraten wollen - und dementsprechend schweben die Fans auf Wolke sieben. Dieses One Piece-Kapitel dürfte als ein ganz besonderes in die Geschichte des Franchises eingehen. Die Fans sind schlicht begeistert:

Das einzige Problem, was jetzt natürlich viele One Piece-Fans haben, ist, dass sie wieder eine ganze Weile auf das nächste Kapitel des Mangas warten müssen. Aber wenn es nur annähernd so spannend und vollgepackt ist wie Kapitel 1044, dürfte sich das Warten lohnen.

Jetzt seid ihr gefragt: Was war euer Highlight aus Kapitel 1044? Wurden eure Hoffnungen erfüllt?