One Piece: Eines der größten Mysterien um Ruffys Familie könnte womöglich für immer ein Geheimnis bleiben

In der Welt von One Piece gibt es unzählige Geheimnisse und Mysterien, die bis heute noch nicht von Schöpfer und Mangaka Eiichiro Oda enthüllt wurden. Dazu zählen nicht nur die Intrigen der Weltregierung, die verlorene Geschichte hinter dem leeren Jahrhundert, sondern auch die wahre Bedeutung der D.-Familie und was es mit ihr auf sich hat.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu den aktuellen Geschehnissen aus der Egghead-Arc von One Piece.

Obwohl in der aktuellen Egghead-Arc bereits viele Mysterien rund um das One Piece, das leere Jahrhundert und Joy Boy enthüllt wurden, haben Fans immer noch einige Fragen, auf die es noch keine Antworten gibt. Zwar kennen wir ein neues D.-Familienmitglied, aber es gibt noch ein anderes Geheimnis, auf dessen Lösung Fans der Reihe hinfiebern: Wer ist eigentlich Ruffys Mutter?

Leider könnte diese Frage bis zum Ende von One Piece für immer ein Mysterium bleiben und das ist der Grund.

Die Identität von Ruffys Mutter ist und bleibt ein heißes Thema in der Community

Über die letzten Jahre war die Identität von Ruffys Mutter immer wieder ein großes Thema unter Fans und ist bis heute noch ein heiß diskutiertes Geheimnis. Dadurch, dass es bis heute keine eindeutigen Hinweise auf ihre Identität gibt, hat sich die Community alle möglichen Erklärungen und Theorien zur mysteriösen Mutter des Strohhutes überlegt.

Von groben, kleinen Spekulationen wie, dass sie vielleicht die Tochter von Garp statt von Dragon gewesen sei, bis hin zu komplizierten Theorien über ihre wahre Identität als Crocodile, der sein Geschlecht mit Hilfe von Ivankas Teufelskräften verändert hat, ist alles dabei.

Es ist wichtig anzumerken, dass die Tochter-Theorie bereits von Oda zerschmettert und in einem Rückblick bewiesen wurde, dass Dragon nicht der Schwiegersohn, sondern Garps eigenes Fleisch und Blut ist. Die Crocodile-Theorie ist aber trotzdem nach wie vor eine der beliebtesten, aber auch ungewöhnlichsten Spekulationen in der One Piece-Community.

Darum könnte ihre wahre Identität für immer ein Geheimnis bleiben

Der Grund für diese Annahme ist Eiichiro Odas Antwort zu einer Fan-Frage im FAQ von Kapitel 777. Als One Piece-Fan Navy Blue den Mangaka fragte, warum so eine große Zahl der One Piece-Charaktere entweder unbekannte oder bereits verstorbene Mütter haben, antwortete Oda:

“Ach. Na ja. Die Antwort ist einfach. Der Grund dahinter ist, dass “Mütter” das Gegenteil von “Abenteuer” sind.”

Für den One Piece-Mangaka sind Mütter dem Anschein nach Symbol für ein behütetes Leben und nicht für abenteuerliche Geschichten. Sie haben wohl seiner Meinung nach in einer solchen Geschichte nicht sehr viel Relevanz.

Es ist an dieser Stelle wichtig anzumerken, dass Eiichiro Oda in Japan geboren wurde und dort aufgewachsen ist. Was wir als sexistisch oder kontrovers empfinden, könnte auf den kulturellen Unterschied zwischen Japan und Deutschland zurückzuführen sein.

In japanischen Medien treffen wir immer noch verstärkt auf Stereotypen wie weibliche Charaktere in der klassischen Hausfrauenrolle. In diesem Kontext sind Einstellung und Antwort von Eiichiro Oda nicht verwunderlich, gerade da die Aussage bereits 7 Jahre alt ist. Oda könnte also seine Meinung inzwischen durchaus geändert haben.

Es besteht also noch ein kleiner Funken Hoffnung, dass wir Ruffys Mutter doch noch zu Gesicht bekommen.

Habt ihr eine Theorie zur berüchtigsten Monkey D.-Familie und wer Ruffys Mutter sein könnte?