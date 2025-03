"Ich hasse es!" One Piece-Fans realisieren, dass Ruffy seine Zähne dehnen kann und jetzt sind sie zutiefst angewidert, aber auch irgendwie beeindruckt

Diese Tatsache zu Ruffys Teufelskräften in One Piece hätte auch ruhig unbemerkt bleiben können. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Ruffys Gummi-Fähigkeiten gehören zu den seltsamsten, aber auch stärksten Teufelskräften in der Welt von One Piece. Immerhin sorgt die mysteriöse Teufelsfrucht von Ruffy dafür, dass der Strohhut-Pirat seinen ganzen Körper beliebig verformen kann. Das gibt dem aufstrebenden König der Piraten viele kreative Freiheiten im Kampf.

Diese beschränken sich jedoch nicht nur auf die Auseinandersetzungen , sondern bieten Ruffy auch im Alltag einige Vorteile. Oftmals ist die Community von Ruffys Teufelskräften begeistert.

Ein Fan hat jetzt mit seiner Zeichnung auch einen anderen Aspekt dieser Gummi-Kräfte beleuchtet und das finden viele andere Fans ziemlich verstörend und widerlich: Ruffy kann auch seine Zähne frei verformen und dehnen.

An diesen Körperteil hat die Community bei Ruffys Teufelskräften nicht gedacht

X-User und Anime-Künstler*in budkalon hat in den sozialen Medien eine Fan-Zeichnung geteilt, in der Ruffys Gummi-Kräfte dargestellt werden – genau genommen seine Fähigkeit, seine Zähne frei verformen zu können!

Dabei erhält der User gemischte Reaktionen der Community. Einerseits sind alle begeistert von dem Artwork und küren es als eine der besten Fan-Zeichnungen zu One Piece. Auf der anderen Seite ist die Community von dem, was sie auf dem Artwork sehen, extrem irritiert.

budkalon hat Ruffys geöffneten Mund in einer Nahaufnahme gezeichnet, die Zunge drückt gegen seine Zähne. Dadurch verbiegen sie auf unnatürliche Art und Weise, was noch einmal bewusst macht, dass wirklich alles an Ruffys aufgrund seiner Teufelskräfte dehnbar und gummiartig ist.

Im Hintergrund ist ein nervöser Lysop zu sehen, dessen Gesichtsausdruck genau das darstellt, was die Community beim Anblick der Zeichnung gefühlt haben dürfte.

Eine Fan-Zeichnung zu Ruffys Teufelskräften, die Fans begeistert und zugleich anekelt

Unter dem Beitrag von budkalon äußert sich die Community vor allem positiv über die Zeichnung, die Fans sind vor allem von der Darstellung von Ruffys Teufelskräften angetan. Laut einigen Usern macht die Zeichnung noch einmal klar, wie gruselig Teufelskräfte sein können – sogar eine vermeintlich “harmlose” wie die Gummi-Kraft von Ruffy.

Nach dieser Erkenntnis sind Fans also nicht mehr überrascht darüber, dass einige Figuren Angst vor Ruffy hatten, als sie ihm zum ersten Mal begegneten – sein Gummi-Körper kann nämlich durchaus einen unheimlichen Eindruck hinterlassen.

Habt ihr Ruffys Kräfte jemals in diesem Licht gesehen und welche Teufelsfrucht hättet ihr gerne im echten Leben?