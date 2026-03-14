One Piece: Selbst die mächtigen Teufelsfrüchte haben eine Schwachstelle und es ist ausgerechnet ein Gestein

Egal ob in der Live-Action-Serie, im Manga oder Anime: Ein Gestein ist für Ruffy sehr problematisch. (Bild: Netflix)

Von Körper-Transformationen über Tierverwandlungen bis hin zur Wiederbelebung – Die Teufelsfrüchte verleihen den Personen, die sie essen, mächtige Kräfte. Dafür müssen sie aber auch die Fähigkeit zu schwimmen einbüßen. Das ist aber nicht die einzige Gefahr für Teufelsfruchtnutzer. Vor Waffen oder anderen Gegenständen aus Seestein müssen sie sich ebenso fürchten.

Was ist Seestein genau?

Seestein (auf Japanisch: Kairōseki) ist ein seltenes Gestein, das fast so hart wie Diamant ist. Das macht die Verarbeitung auch so schwer. Besonders talentierte Schmiede in Wano Kuni können die Substanz dank geheimer Techniken und Werkzeuge sehr filigran verarbeiten, während der Rest der Welt wie die Marine sich damit sehr schwertut. Das ist mit der Grund, warum Seestein nicht weitreichend gegen Teufelsfruchtnutzer im Einsatz ist.

So wirkt Seestein auf Charaktere mit Teufelskräften

Seestein kann einfach als Gestein, oder aber in verändeter Form (z.B. Waffe, Handschellen) dazu genutzt werden, Personen mit Teufelskräften ihrer Kraft zu berauben – so wie es auch mit Meerwasser geschieht.

Genau genommen behalten die Nutzer ihre Kräfte, die werden aber unterdrückt und können nicht aktiv vom Teufelsfruchtnutzer eingesetzt werden. Im Fall von Ruffy wäre es aber möglich, dass andere an seinen Exremitäten ziehen und diese trotzdem gummiartig nachgeben. Im Arlong-Park passierte genau das, nur mit seinem Kopf bzw. Hals.

Zusätzlich schwächt das Gestein den Körper noch, wodurch sich die betroffene Person sehr schlapp und kraftlos fühlt.

Diese Effekte werden aktiviert, sobald ein Teufelsfruchtnutzer mit dem Seestein (in irgendeiner Form) in Kontakt kommt. Wird das Seestein-Objekt vom Körper entfernt, erlischt die schwächende und Kräfte-blockierende Wirkung. Damit ist Seestein quasi das Kryptonit für Teufelsfruchtnutzer.

Seestein wird gezielt gegen Piraten eingesetzt

Besonders die Marine und die Weltregierung nutzen Seestein, um Piraten in Schach zu halten. Beispiele für die Nutzung sind etwa aus Seestein bestehende Handschellen, Gefängnisgitterstäbe, Fangnetze oder Waffen aller Art. Während in der Live-Action-Serie etwa Buggy Ruffy mit Seestein-Handschellen in Schach hält (Staffel 2 Folge 1), nutzt Smoker eine Schlagwaffe (Nanashaku Jitte) mit einer Spitze aus dem mächtigen Gestein.

Es gibt auch die Möglichkeit Seestein mit unterschiedlicher Reinheit zu verarbeiten, um so beispielsweise Gefangene unschädlich zu machen, aber noch zur körperlichen Arbeit zu zwingen.