One Piece: Die neuste Anime-Folge zeigt endlich die wahre Stärke von Shanks in einem langerwarteten Kampf

Sobald Shanks ein Schwert in die Hand nimmt, nehmen sich alle seine Gegner*innen besser in Acht. Wir hingegen können uns auf epische Momente freuen.

Fans von One Piece wissen schon lange, dass sie die Augen und Ohren bei jedem Auftritt von Shanks weit aufreißen müssen. Das Vorbild von Strohhutkapitän Ruffy sorgt nicht nur für emotionale Momente und das eine oder andere Tränchen in den Augen, sondern vor allem für epische Kampfmomente.

Nun wurde endlich ein heißerwarteter Kampf aus dem Manga animiert, der uns beim Anschauen aus den Socken haut.

Achtung, Spoilerwarnung! Wir zeigen und besprechen eine Szene aus der aktuellsten Anime-Folge 1112. Wenn ihr die vorherige Folge gesehen habt, wisst ihr wahrscheinlich, was euch erwartet. Dennoch solltet ihr beim Weiterlesen Vorsicht walten lassen.

Shanks glänzt in der neusten Anime-Folge

In Folge 1112 des Animes von One Piece kommen Fans von Shanks auf ihre Kosten. Nun wurde nämlich endlich der "Kampf" gegen den Rookie Eustass Kid animiert – auch wenn wir bei den folgenden Bildern wohl eher von einer einseitigen Zurechtweisung seitens Shanks sprechen könnten. Schaut selbst:

So kam es zu der Auseinandersetzung: Vor der Insel der Riesen Elbaf treffen die Piratenbanden von Kid und Shanks aufeinander. Kid will sich direkt an Shanks und Co. rächen, weil die Rothaar-Piratenbande für den Verlust seines Arms zuständig ist.

Shanks spürt die bösen Absichten und erkennt dank seinem Observationshaki, dass ein Angriff von Kid verheerend wäre. Deswegen setzt er selbst zu einer Attacke an, die Kid nicht nur sofort besiegt, sondern auch sein Schiff kaputt zurücklässt. Zu allem Übel versenken die beiden Riesen Boogey und Woogey schließlich das Schiff von Kid und der Kid-Piratenbande.

Nach dieser Szene ist es also klar, dass Shanks erstmal in Elbaf sein Lager aufschlagen wird. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis er und Ruffy nach einer gefühlten Ewigkeit aufeinandertreffen werden. Die Frage, die sich uns dann stellt, ist, in welche Richtung eine Auseinandersetzung der beiden Piratenkaiser gehen würde.

An der Stelle möchten wir auch euch fragen: Gäbe es zwischen Shanks und Ruffy ein rührendes Wiedersehen oder werden auch hier erstmal die Fäuste beziehungsweise Schwerter gezückt?