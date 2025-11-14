"Er ist also doch ein Verräter!": One Piece hat eine der größten Debatten neu entfacht – und das nur mit der Enthüllung eines Synchronsprechers

Shanks oder Shamrock - wer war in Folge 887 bei den Fünf Weisen? Die One Piece-Debatte entfacht erneut. (Bildquelle: Toei Animation / Eiichiro Oda)

Über die Jahrzehnte hinweg haben sich One Piece-Fans schon mehrfach im Kreis gedreht, wenn es um Argumente für und gegen eine Theorie geht. Aktuell reicht schon die Enthüllung eines Synchronsprechers für den kommenden One Piece-Arc, damit eine solche eigentlich als geklärt geltende Diskussion um Shanks neu aufflammt.

Spoilerwarnung: Im folgenden Artikel gehen wir auf Charaktere ein, die im One Piece-Anime bisher nicht gezeigt wurden. Ihr könnt den Manga wie gewohnt auf Mangaplus Shueisha nachlesen - der Anime wird hingegen auf Crunchyroll gezeigt.

0:58 One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

Autoplay

Zwei Stimmen, zwei Personen

Es ist im One Piece-Anime inzwischen gut sechs Jahre her, dass sich eine hitzige Debatte um Shanks entwickelte. Der Auslöser: In Folge 887 traf sich ein rothaariger, verhüllter Mann während der Reverie mit den Fünf Weisen der Weltregierung, um über "einen bestimmten Piraten" zu reden. Zunächst war sich die Community sicher, dass es sich hierbei um Shanks handelt und dieser somit ein Doppelspiel treibt.

Mit der Enthüllung von Shamrock als Zwillingsbruder folgte die Kehrtwende: Als Heiliger Ritter ergebe es deutlich mehr Sinn, dass dieser hinter dem Treffen mit den Fünf Weisen stand. Jetzt macht die One Piece-Community in dieser Diskussion erneut eine Wende um 180 Grad - und das nur, weil Shamrocks Synchronsprecher enthüllt wurde.

Mehr zum Thema One Piece-Leaks zu Kapitel 1137 bestätigen eine langjährige Theorie um Shanks und teasen eine Verbindung zu Figarland Garling von Myki Trieu

Zur Feier der Veröffentlichung von One Piece-Band 113 wurde nämlich bekanntgegeben, dass Shamrock Figarland von Kenjiro Tsuda gesprochen (via pewpiece) wird. Zuvor lieh Tsuda übrigens seine Stimme ein paar beliebten Figuren in anderen Anime, etwa Kento Nanami in Jujutsu Kaisen oder Joker in Fire Force.

Genau diese Bekanntmachung wird nun als zentrales Argument in der Community genutzt: Der geheimnisvolle Rotschopf muss Shanks sein - immerhin wird dieser schon seit dem Start des One Piece-Animes von Shuichi Ikeda gesprochen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Allerdings gibt es auch eine andere Möglichkeit: Es ist durchaus denkbar, dass Oda und sein Team schlicht umdichteten. Der Schöpfer von One Piece musste - gerade bei der schieren Länge seines Werks - immer mal wieder Handlungsstränge retrospektiv anpassen oder uminterpretieren.

Manche Charakterentwicklungen waren nicht von Anfang an geplant, wie Oda schon selbst in Interviews zugegeben hat - etwa Vivi als Prinzessin von Alabasta oder dass Ace eine wichtige Rolle in der Geschichte einnehmen sollte.

Entsprechend könnte es sich auch bei dieser Enthüllung lediglich um einen sogenannten "Retcon" handeln, sodass Shamrock wieder zu der Person wird, die bei den Fünf Weisen war - komplett zu den Akten lässt sich die Shanks-Theorie aktuell dennoch nicht legen.

Wer hatte eurer Meinung nach die Audienz mit den Fünf Weisen?