Pokémon TCG-Sammler zieht extrem seltenes "God"-Pack - und jede einzelne Karte ist ein Misprint

Nein, ihr seht richtig. Die Karten gehen wirklich ineinander über. (Bild: Reddit/user/Joco_Reacts)

Einen Booster zu öffnen ist immer mit viel Spannung verbunden. Zieht man endlich die Karte, die man schon die ganze Zeit sucht, oder entdeckt man sogar ein God-Pack mit gleich allen Wunschkarten auf einmal? Genau das ist einem Pokémon-TCG-Sammler passiert. Und er hat gleich doppelt Glück, denn keine einzige Karte ist korrekt geschnitten.

Was ist überhaupt ein God-Pack?

Ein God-Pack gilt im Pokémon Trading Card Game als absolute Ausnahme. Statt einer Mischung aus gewöhnlichen Karten enthält es ausschließlich hochwertige Karten, meist mit raren Illustrationen oder anderen besonders begehrten Varianten. Allein so ein Pack zu ziehen, ist schon außergewöhnlich.

0:53 Pokémon TCG Pocket enthüllt die nächste Erweiterung Feuerrote Flammen

Autoplay

Genau so ein Fund wurde kürzlich im Subreddit r/PokemonTCG geteilt. Der Nutzer Joco_Reacts zeigte dort Karten aus einer neuen Unova-Box, genauer aus der Black Bolt-Reihe – doch beim Blick in den Binder fällt sofort etwas auf.

Alle Karten sind falsch geschnitten – und gehören zusammen

Sämtliche Karten aus dem Pack sind sichtbar "Miscut", also falsch geschnitten. Die Ränder sind verschoben, Teile der Illustrationen laufen in die jeweils nächste Karte über. Legt man die Karten nebeneinander, ergibt sich ein zusammenhängendes Gesamtmotiv.

Was nach einem Produktionsfehler aussieht, ist für eine spezielle Sammlergruppe extrem begehrt. Misprints (also Fehldrucke) oder hier Miscuts, gelten im Pokémon-TCG als eigenes Sammelgebiet – und je ungewöhnlicher der Fehler, desto interessanter wird er.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In den Kommentaren sprechen viele vom "besten God-Pack überhaupt". Die Kombination aus einem extrem seltenen Pack und mehreren perfekt aufeinander abgestimmten Fehlschnitten hebt den Fund auf ein ganz eigenes Niveau.

Auch im Subreddit r/PokemonMisprints stößt der Post auf große Begeisterung. Dort wird sogar spekuliert, dass es sich um eines der ersten bekannten God-Packs mit zusammenhängenden Misprints handeln könnte – ein Fund, der für Fehler-Sammler*innen kaum zu toppen ist.

Wo sind die restlichen Karten?

Ein Gedanke lässt viele nicht los: Wenn diese Karten zusammengehören, müssten die fehlenden Teile der Illustration theoretisch in einem anderen God-Pack stecken. Ob dieses jemals gefunden wird, ist fraglich – aber genau das macht den Reiz für viele Sammler*innen aus.

Was wie Pech beim Öffnen eines Boosters wirkt, ist hier also das genaue Gegenteil: ein Fund, der für die richtige Zielgruppe einiges an Geld wert sein dürfte.

Würdet ihr euch über so einen Fehler freuen – oder lieber perfekte Karten ziehen?