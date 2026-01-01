5-jähriger LEGO-Fan baut Klemmbaustein-Kamera aus gerade mal 5 Teilen und sein Dad sagt: "Ich könnte nicht stolzer sein"

Manch LEGO-Fan traut sich jahrelang nicht an Eigenkreationen. Nicht nur so dieser Knirps hier, der schon jetzt lieber eigene Sachen baut, statt Anleitungen zu nutzen.

Eleen Reinke
01.01.2026 | 19:05 Uhr

Auf dieses kleine Bauwerk seines Sohnes kann der Papa zurecht stolz sein. (Bild: ReddituserMelodic_Store7247) Auf dieses kleine Bauwerk seines Sohnes kann der Papa zurecht stolz sein. (Bild: Reddit/user/Melodic_Store7247)

Wie heißt es doch so schön? Früh übt sich, was später mal was werden will. Das denkt sich anscheinend auch dieser LEGO-Knirps hier, der schon im zarten Alter von fünf Jahren mit dem Bau seiner ersten Eigenkreationen anfängt. Das begeistert nicht nur seinen Dad, sondern auch die ganze Community.

Eine simple LEGO-Kamera, die nicht mal wir so hinbekommen hätten

LEGO-Fan Melodic_Store7247 teilt sein Hobby allem Anschein nach mit seinem kleinen Sohn. Auf Reddit hat er nämlich kürzlich ein Bild von einer der LEGO-Bauwerke seines Kleinen gezeigt. Das Besondere daran: Der Fünfjährige hat nicht etwa ein bestehendes Set nachgebaut, sondern fängt schon jetzt mit sogenannten MOCs an – was für Eigenkreationen der Community steht.

Video starten 0:39 LEGO Creel House: Wir haben das Stranger Things-Set aufgebaut und stellen es euch im Video vor

Dabei hat der Kleine aber nicht nur wild Steine zusammengeklickt, sondern offensichtlich eine Vision verfolgt: Mit gerade einmal fünf Klemmbausteinen hat er nämlich eine Kamera gebastelt. Das simple aber überzeugende Ergebnis könnt ihr hier sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wir wollen ehrlich sein: Falls der Fünfjährige das wirklich ganz alleine geschafft hat, ist das eine beachtliche Leistung. Nicht nur scheint er viel Kreativität und ausgeprägtes Vorstellungsvermögen zu haben, sondern kann eine komplexe Form auch schon simpel runterbrechen.

Entsprechend zeigt sich auch sein Dad ziemlich gerührt. Besonders, weil er selbst Filmemacher ist und entsprechend zu Kameras und Fotoapparaten eine enge Bindung haben dürfte:

"Mein Sohn ist ziemlich kreativ mit seinen LEGOs. Er mag es nicht, nach Anleitung zu bauen, sondern denkt sich lieber seine eigenen Konstruktionen und Designs aus. Das hier hat mich aber echt überrascht. Fünf Teile und es ist super deutlich, was es darstellt.

Als Filmemacher-Dad könnte ich nicht stolzer sein."

Mehr zu LEGO und Co.:
LEGO-Baumeister Brad Barber beweist, dass jedes Set ein Millenium Falcon sein kann – selbst Simba aus dem König der Löwen wird bei ihm zum Raumschiff
von Stephan Zielke
Pokémon TCG-Sammler tauscht Karte mit dem Nachbarskind und merkt dann erst, dass sie 1300 Euro wert ist - aber er gönnt es dem Knirps
von Eleen Reinke
Lego-Glückspilz hat als Kind seinen halbfertigen Sternenzerstörer verloren, weil die Eltern ihn einlagern mussten - nach 15 Jahren findet er ihn in perfektem Zustand wieder
von Eleen Reinke

Die Community sieht das offensichtlich ähnlich, der Post hat in den letzten Tagen fast 10.000 Upvotes gesammelt. Viele User loben hier die Kreativität und die Detailgenauigkeit. Andere prognostizieren dem Jungen anhand des Bildes bereits eine große Zukunft: "Ich hab das Gefühl, dieses Kind wird es weit bringen", schreibt etwa User alephmembeth.

Der stolze Dad hat derweil schon angekündigt, dass er diese Eigenkreation auf jeden Fall aufheben wird und auf seinem Schreibtisch platziert.

Na, wisst ihr es noch: Was war das selbstgebastelte Werk, auf das ihr als Kind am stolzesten wart?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
5-jähriger LEGO-Fan baut Klemmbaustein-Kamera aus gerade mal 5 Teilen und sein Dad sagt: Ich könnte nicht stolzer sein

vor 40 Minuten

5-jähriger LEGO-Fan baut Klemmbaustein-Kamera aus gerade mal 5 Teilen und sein Dad sagt: "Ich könnte nicht stolzer sein"
In 15 Jahren nicht erlebt - Lehrer bekommt von Schüler 50 Euro PSN-Guthaben nach dessen Abschluss und ist gerührt   10     3

vor einer Stunde

'In 15 Jahren nicht erlebt' - Lehrer bekommt von Schüler 50 Euro PSN-Guthaben nach dessen Abschluss und ist gerührt
Nintendo-Fan schafft das Unmögliche und bestellt sich auf der 20 Jahre alten Wii einfach eine Pizza

vor einer Stunde

Nintendo-Fan schafft das Unmögliche und bestellt sich auf der 20 Jahre alten Wii einfach eine Pizza
Epic schenkt euch wieder massenweise Spiele: Uhrzeit, Gratis-Games und mehr Infos jeden Tag im Live-Ticker   3     4

vor 2 Stunden

Epic schenkt euch wieder massenweise Spiele: Uhrzeit, Gratis-Games und mehr Infos jeden Tag im Live-Ticker
mehr anzeigen