5-jähriger LEGO-Fan baut Klemmbaustein-Kamera aus gerade mal 5 Teilen und sein Dad sagt: "Ich könnte nicht stolzer sein"

Auf dieses kleine Bauwerk seines Sohnes kann der Papa zurecht stolz sein. (Bild: Reddit/user/Melodic_Store7247)

Wie heißt es doch so schön? Früh übt sich, was später mal was werden will. Das denkt sich anscheinend auch dieser LEGO-Knirps hier, der schon im zarten Alter von fünf Jahren mit dem Bau seiner ersten Eigenkreationen anfängt. Das begeistert nicht nur seinen Dad, sondern auch die ganze Community.

Eine simple LEGO-Kamera, die nicht mal wir so hinbekommen hätten

LEGO-Fan Melodic_Store7247 teilt sein Hobby allem Anschein nach mit seinem kleinen Sohn. Auf Reddit hat er nämlich kürzlich ein Bild von einer der LEGO-Bauwerke seines Kleinen gezeigt. Das Besondere daran: Der Fünfjährige hat nicht etwa ein bestehendes Set nachgebaut, sondern fängt schon jetzt mit sogenannten MOCs an – was für Eigenkreationen der Community steht.

Dabei hat der Kleine aber nicht nur wild Steine zusammengeklickt, sondern offensichtlich eine Vision verfolgt: Mit gerade einmal fünf Klemmbausteinen hat er nämlich eine Kamera gebastelt. Das simple aber überzeugende Ergebnis könnt ihr hier sehen:

Wir wollen ehrlich sein: Falls der Fünfjährige das wirklich ganz alleine geschafft hat, ist das eine beachtliche Leistung. Nicht nur scheint er viel Kreativität und ausgeprägtes Vorstellungsvermögen zu haben, sondern kann eine komplexe Form auch schon simpel runterbrechen.

Entsprechend zeigt sich auch sein Dad ziemlich gerührt. Besonders, weil er selbst Filmemacher ist und entsprechend zu Kameras und Fotoapparaten eine enge Bindung haben dürfte:

"Mein Sohn ist ziemlich kreativ mit seinen LEGOs. Er mag es nicht, nach Anleitung zu bauen, sondern denkt sich lieber seine eigenen Konstruktionen und Designs aus. Das hier hat mich aber echt überrascht. Fünf Teile und es ist super deutlich, was es darstellt. Als Filmemacher-Dad könnte ich nicht stolzer sein."

Die Community sieht das offensichtlich ähnlich, der Post hat in den letzten Tagen fast 10.000 Upvotes gesammelt. Viele User loben hier die Kreativität und die Detailgenauigkeit. Andere prognostizieren dem Jungen anhand des Bildes bereits eine große Zukunft: "Ich hab das Gefühl, dieses Kind wird es weit bringen", schreibt etwa User alephmembeth.

Der stolze Dad hat derweil schon angekündigt, dass er diese Eigenkreation auf jeden Fall aufheben wird und auf seinem Schreibtisch platziert.

Na, wisst ihr es noch: Was war das selbstgebastelte Werk, auf das ihr als Kind am stolzesten wart?